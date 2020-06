Trump potrdil medijska ugibanja

Zaposleni sami s seboj

New York – Generalni sekretar vojaške zveze Natoje še pred kratkim zatrdil, da so ameriški načrti o umiku 9500 vojakov iz Nemčije le medijsko ugibanje. Zdaj jih je potrdil sam predsednik. »Število vojakov bomo zmanjšali na 25.000,« je v ponedeljek zvečer povedal novinarjem pred Belo hišo.V Nemčiji je bilo že veliko več ­ameriških vojakov od sedanjih 34.500, v času nemške združitve kar 200.000. Številni Zahodni Nemci so žalovali po vsakem ­krčenju vojaške navzočnosti države, ki je Zahodni Nemčiji kljub zanetitvi katastrofalne druge svetovne ­vojne omogočila eksploziven razvoj. Sedanji umiki dišijo po strateških prelomih, ki skrbijo zagovornike čezatlantskega sodelovanja in zahodnega poslanstva v svetu.Stoltenberg je zdaj priporočil dialog, toda v času podobnih tektonskih političnih sprememb v ZDA, ki velikokrat obračunavajo z železnimi pravili minulega­ obdobja, so Američani vse bolj zaposleni sami s seboj. Množične demonstracije po smrti temnopoltegamed policijsko aretacijo so včeraj tudi Trumpa pripravile k predstavitvi reform za izboljšanje policijskega dela, čeprav njihov doseg morda za mnoge protestnike ne bo dovolj.Predsednik je predlagal register za policiste, obtožene zaradi uporabe čezmerne sile, ter prepoved sporne prakse klečanja na vratu aretiranih razen v primeru nevarnosti za policistovo življenje. Zaradi takšnega obravnavanja je 25. maja po prijavi plačila cigaret s ponarejenim bankovcem odpovedalo srce 46-letnemu Floydu. Trump meni, da je policistov, kot jeiz Minneapolisa, ki je skoraj devet minut klečal na Floydovem vratu, malo, temnopolti Američani pa se velikokrat pritožujejo, da jih organi reda ­nepravično obravnavajo.Trump se je včeraj srečal tudi z družinskimi člani nekaterih žrtev policijskega in drugega nasilja, a je kljub temu zavrnil razreševanje policijskih oddelkov, kar so napovedali v Minneapolisu in izvedli v zasedenem delu Seattla. Močno, zaupanja vredno policijo najbolj potrebujejo prebivalci težavnih predelov mest, je prepričan predsednik. Njegov načrt predvideva tudi več sodelovanja socialnih delavcev pri določenem policijskem posredovanju, zlasti ko gre za brezdomce in duševne bolnike, s kongresom je pripravljen delovati tudi pri sprejemanju ­dodatnih ukrepov.Američani se ne soočajo le s spornim obnašanjem belopoltih policistov do temnopoltih prestop­nikov in drugih, ampak tudi z vsakdanjim rasizmom. V času povsod prisotnih prenosnih kamer se na družbenih omrežjih množijo objave primerov preprečevanja vstopa temnopoltim ljudem v stavbe ali telovadnice, šikaniranja na ulicah in v trgovinah ter podobnih nesramnosti, ki zastrupljajo ­medčloveške odnose.