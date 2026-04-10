  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump poziva Madžare, naj volijo Orbána

    Ameriški predsednik je v preteklosti že večkrat izrazil podporo madžarskemu premieru. Ta opozicijo obtožuje organiziranega spodkopavanja volitev.
    Madžarski premier Viktor Orbán in ameriški predsednik Donald Trump (na arhivski fotografiji z letošnjega Svetovnega gospodarskega foruma v Švici) sta tesna zaveznika. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Galerija
    STA
    10. 4. 2026 | 10:22
    10. 4. 2026 | 10:29
    2:41
    A+A-

    Madžarski premier Viktor Orbán je »pravi prijatelj, borec in zmagovalec«, je na svojem družbenem omrežju truth social danes zapisal ameriški predsednik Donald Trump in Madžare pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami pozval, naj oddajo glas za Orbána. Ta je opozicijo obtožil organiziranega spodkopavanja volitev.

    »Viktor Orbán nikoli ne bo pustil velikega madžarskega ljudstva na cedilu,« je zapisal Trump. Dodal je, da Orbán trdo dela, da bi zaščitil Madžarsko, spodbudil gospodarsko rast in trgovino, ustvaril delovna mesta, ustavil nelegalno priseljevanje in zagotovil red. »Veselim se nadaljnjega tesnega sodelovanja z njim, da bosta naši državi lahko še naprej napredovali na tej izjemni poti k uspehu in sodelovanju,« je še zapisal Trump, ki je v preteklosti že večkrat izrazil podporo madžarskemu premieru.

    Ta teden je Budimpešto obiskal tudi ameriški podpredsednik J. D. Vance, da bi podprl kampanjo Trumpovega političnega zaveznika. Po zaključku obiska je vodja Orbánovega kabineta Gergely Gulyas v četrtek povedal, da bo madžarsko podjetje MOL v naslednjih tednih in mesecih od ZDA in ameriških energetskih družb kupilo za 500 milijonov dolarjev oz. 428 milijonov evrov surove nafte.

    Podpredsednik ZDA J. D. Vance med nedavnim obiskom podpore v Budimpešti; med govorom je po telefonu poklepetal tudi s Trumpom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Veleposlanik ZDA pri Evropski uniji Andrew Puzder je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP zavrnil očitke, da Trumpovo izražanje podpore Orbánu in Vanceov obisk predstavljata vmešavanje v madžarske parlamentarne volitve.

    Orbán je medtem danes v videoposnetku, objavljenem na facebooku, obtožil madžarsko opozicijo, da v želji po prevzemu oblasti sodeluje z Brusljem in tujimi obveščevalnimi službami ter ustrahuje podpornike vlade. Dejal je, da gre »za organiziran poskus spodkopavanja odločitve madžarskega ljudstva s pomočjo kaosa, pritiska in mednarodnih diskreditacijskih kampanj«, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

    Volitve na Madžarskem bodo potekale v nedeljo, večina javnomnenjskih raziskav pa zmago ob pričakovanju tesnega volilnega izida pripisuje opozicijski stranki Tisza pod vodstvom Petra Magyarja. Ta je doslej najresnejši konkurent premierju Orbánu, ki Madžarsko vodi že 16 let.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo