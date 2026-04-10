Trump poziva Madžare, naj volijo Orbána

Madžarski premier Viktor Orbán je »pravi prijatelj, borec in zmagovalec«, je na svojem družbenem omrežju truth social danes zapisal ameriški predsednik Donald Trump in Madžare pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami pozval, naj oddajo glas za Orbána. Ta je opozicijo obtožil organiziranega spodkopavanja volitev.

»Viktor Orbán nikoli ne bo pustil velikega madžarskega ljudstva na cedilu,« je zapisal Trump. Dodal je, da Orbán trdo dela, da bi zaščitil Madžarsko, spodbudil gospodarsko rast in trgovino, ustvaril delovna mesta, ustavil nelegalno priseljevanje in zagotovil red. »Veselim se nadaljnjega tesnega sodelovanja z njim, da bosta naši državi lahko še naprej napredovali na tej izjemni poti k uspehu in sodelovanju,« je še zapisal Trump, ki je v preteklosti že večkrat izrazil podporo madžarskemu premieru.

Ta teden je Budimpešto obiskal tudi ameriški podpredsednik J. D. Vance, da bi podprl kampanjo Trumpovega političnega zaveznika. Po zaključku obiska je vodja Orbánovega kabineta Gergely Gulyas v četrtek povedal, da bo madžarsko podjetje MOL v naslednjih tednih in mesecih od ZDA in ameriških energetskih družb kupilo za 500 milijonov dolarjev oz. 428 milijonov evrov surove nafte.

Podpredsednik ZDA J. D. Vance med nedavnim obiskom podpore v Budimpešti; med govorom je po telefonu poklepetal tudi s Trumpom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Veleposlanik ZDA pri Evropski uniji Andrew Puzder je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP zavrnil očitke, da Trumpovo izražanje podpore Orbánu in Vanceov obisk predstavljata vmešavanje v madžarske parlamentarne volitve.

Orbán je medtem danes v videoposnetku, objavljenem na facebooku, obtožil madžarsko opozicijo, da v želji po prevzemu oblasti sodeluje z Brusljem in tujimi obveščevalnimi službami ter ustrahuje podpornike vlade. Dejal je, da gre »za organiziran poskus spodkopavanja odločitve madžarskega ljudstva s pomočjo kaosa, pritiska in mednarodnih diskreditacijskih kampanj«, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Volitve na Madžarskem bodo potekale v nedeljo, večina javnomnenjskih raziskav pa zmago ob pričakovanju tesnega volilnega izida pripisuje opozicijski stranki Tisza pod vodstvom Petra Magyarja. Ta je doslej najresnejši konkurent premierju Orbánu, ki Madžarsko vodi že 16 let.