Trump pravi, da ima dolžnost tožiti radiotelevizijo BBC zaradi sporne montaže

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je dolžen tožiti britansko javno radiotelevizijo BBC zaradi sporne montaže njegovega govora iz leta 2021. Njegov govor je bil v dokumentarnem filmu Panorama razmesarjen, poleg tega je zavajal gledalce, je Trump pojasnil za Fox News.

Trump je o zadevi spregovoril prvič, odkar so njegovi odvetniki v nedeljo sporočili BBC-ju, da jih bodo tožili za milijardo dolarjev (okoli 864 milijonov evrov), če medijska hiša ne izda preklica dokumentarca ter se predsedniku opraviči in odkupi. Predsednik BBC Samir Shah se je opravičil zaradi »napake v presoji« glede montaže govora, a je Trump dejal, da bo vseeno nadaljeval tožbo, saj so »prevarali javnosti in to tudi priznali«, navajajo pri BBC.

»Dejansko so spremenili moj govor iz 6. januarja. Lep, miren govor je bil, oni pa so ga spremenili v nekaj radikalnega. Dejansko so ga spremenili. To, kar so naredili, je bilo nekaj neverjetnega,« je še dejal 79-letni republikanec in dodal, da ima dolžnost tožiti BBC.

Pri Fox News so intervju s Trumpom posneli v ponedeljek, a so segment o tožbi britanske medijske hiše objavili šele v torek zvečer. Pri BBC so pismo Trumpovih odvetnikov prejeli v nedeljo. Zahtevajo umik dokumentarnega filma, opravičilo in primerno odškodnino za škodo, ki so jo povzročili.

V nedeljo je generalni direktor BBC Tim Davie skupaj z vodjo BBC News Deborah Turness odstopil s položaja. FOTO: Hannah McKay/Reuters

Pri BBC se še niso uradno odzvali, kljub temu pa sta v nedeljo generalni direktor BBC Tim Davie in vodja BBC News Deborah Turness zaradi obtožb o »resni in sistemski« pristranskosti pri poročanju o Trumpu, Gazi in pravicah transspolnih oseb podala svoji odstopni izjavi.

Domnevne težave z nepristranskostjo

Pri BBC so montažo Trumpovega govora objavili teden dni pred ameriškimi predsedniškimi volitvami. Spornost Panorame je dodatno potrdilo poročilo nekdanjega svetovalca BBC Michaela Prescotta, ki je v 19-stranski analizi, ki jo je pridobil Daily Telegraph, zapisal, da ima BBC »resne težave z nepristranskostjo«.

Iz Downing Streeta so sporočili, da gre za notranjo zadevo BBC in da vlada ne bo komentirala morebitnih pravnih postopkov.

Spor je luč dneva ugledal v občutljivem obdobju. BBC se z vlado namreč pogaja za prihodnje financiranje, ki se izteče konec leta 2027. Ministrica za kulturo Lisa Nandy bo vodila pogajanja o njeni obnovi in poudarja, da mora biti BBC »odgovorna in sodobna« institucija.

Odbor za kulturo bo v prihodnjih tednih zaslišal Prescotta in vodilne predstavnike BBC.