Trump pred sadovi svojega največjega mirovnega posredovanja

Rek, da »ni konec, dokler ni konec«, ki ga v ZDA ponavadi pripisujejo bejzbolski legendi Yogiju Berri, gotovo velja za sodobni Bližnji vzhod. Dokler ne bodo talci palestinskega Hamasa doma ter dokler prebivalci Gaze ne bodo dobili miru in blagostanju zavezane vlade, na enem od najbolj kriznih območij sveta ne bo miru. Že dolgo pa se temu nihče ni tako približal kot ameriški predsednik Donald Trump, znan po tesnih odnosih z judovskimi in arabskimi voditelji ter tudi po sposobnosti sklepanja poslov in uporabi vojaške sile.

»Zelo ponosno naznanjam, da sta Izrael in Hamas podpisala prvo fazo našega mirovnega načrta,« je sporočil na svojem družbenem omrežju truth social. Hamas naj bi talce izpustil v 72 urah po izraelskem umiku na prej dogovorjeno črto »kot prvi korak k močnemu, trdnemu in večnemu miru«. Gaza naj bi dobila konec morilske vojne. Vse stranke bodo obravnavane pravično, je zagotovil republikanski prvak in se za »zgodovinski dogodek brez primere« zahvalil Katarju, Egiptu in Turčiji. »Blagoslovljeni so pomirjevalci!«

Praznovanje mirovnega dogovora v Tel Avivu. Foto Jack Guez/Afp

Za republikanskim predsednikom so meseci tihe diplomacije, ki so po obisku izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja v Beli hiši dosegli vrhunec v desetih dneh javnega pritiska. V nasprotju s prejšnjimi mirovnimi predlogi Trumpov zahteva takojšnji izpust vseh talcev ob hkratnem umiku izraelske vojske na prej dogovorjene položaje. S tem bodo končno nastopile možnosti za vojaški in politični odhod Hamasa, ki po zmagi na volitvah pred skoraj dvajsetimi leti ni več tvegal preizkušanja volilne volje prebivalcev Gaze.

Trumpov mirovni načrt predvideva demilitarizacijo Gaze in s tem uničenje obsežnih predorov, kjer so najverjetneje zadrževali tudi talce. Če Hamas ne bo upošteval sporazuma, je Trump premieru Netanjahuju obljubil prosto pot. Že prej je omenjal, da so Hamasovi bojevniki obkroženi ter da poznajo njihova imena.

Pripravljen počakati na Nobelovo nagrado

Predvsem pa se v dveh letih po napadu palestinske veje Muslimanske bratovščine na Izrael niso uresničila upanja na vojaški in drugačni zlom judovske države. Izrael je po 7. oktobru leta 2023 z ameriško pomočjo obračunal z libanonskim Hezbolahom, jemenskimi hutijevci in iransko protizračno obrambo ter jedrskimi programi, s tem pa odprl tudi areno za nadaljevanje Trumpove bližnjevzhodne vizije iz prvega predsedniškega mandata. V preteklih dneh je bil na Bližnjem vzhodu tudi predsednikov zet Jared Kushner, ki je odločilno pomagal k abrahamskim sporazumom z Združenimi arabskimi emirati, Bahrajnom, Sudanom in Marokom.

Študent vojaške šole v kubanski Havani med demonstracijami v podporo Palestincem iz Gaze. Foto Norlys Perez/Reuters

Številni opazovalci so ozadje Hamasovega napada videli prav v poskusu preprečitve normalizacije odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo ter drugimi pomembnimi sunitskimi državami območja. Zdaj Trump ne izključuje niti pristopa šiitskega Irana, če so ajatole sprejeli uničujočo vojaško lekcijo. Takšen razvoj bi tudi Palestincem olajšal pridobitev lastne države, pa čeprav zaradi strahu pred ponovnim vzponom antisemitskih gibanj pod budnim nadzorom Izraela, nekaterih arabskih držav ter Trumpa. V mirovnem načrtu z dvajsetimi točkami je ameriški predsednik kar samega sebe posadil na vrh »sveta za mir«.

Mednarodna skupnost bo v minulih urah zadrževala dih za mir v Gazi, Trump pa si je najbrž že zagotovil nove predloge za Nobelovo nagrado za mir. Po poročilih iz Bele hiše še ne načrtujejo obeleževanja letošnje odločitve pristojnega komiteja, če bo ameriški predsednik v prihodnjem letu res pomagal k pomiritvi na Bližnjem vzhodu, pa ocenjujejo, da mu jo bodo le težko odrekli. Trump je za prihodnji teden napovedal »neverjetne stvari«, v pravem trenutku pa naj bi se tudi sam odpravil na krizno območje.