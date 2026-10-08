Trump pred volitvami razmišlja o napadu na Iran

Ameriška vlada pod predsednikom Donaldom Trumpom preučuje možnosti za ponovno izvedbo obsežnejših vojaških operacij proti Iranu, pri čemer naj bi Pentagon pripravil scenarije za morebitne napade še pred kongresnimi volitvami 3. novembra, poroča The Telegraph.

Po navedbah ameriških medijev bi morebitna nova vojaška kampanja lahko vključevala napade na iransko energetsko in drugo infrastrukturo ter jedrske objekte. Bela hiša medtem sporoča, da ima Trump pri nadaljnjem ukrepanju proti Iranu »vse možnosti«.

ZDA in Iran sta po več mesecih vojne in neuspešnih pogajanjih še vedno brez trajnega dogovora. Iran je zaradi ameriških gospodarskih pritiskov in pomorske blokade oslabljen, hkrati pa je z motnjami izvoza skozi Hormuško ožino ter napadi na ameriške in zavezniške cilje ohranil določene vzvode pritiska.

Trump je v sredo dejal, da si dogovora z Iranom trenutno ne želi, čeprav naj bi Teheran pokazal pripravljenost na pomembne koncesije. Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem sporočil, da Teheran preučuje ameriški predlog za končanje vojne.

Čas morebitnih napadov ima tudi politični pomen. Trump naj bi po poročanju ameriških medijev tehtal izvedbo operacije pred ameriškimi vmesnimi volitvami, ki bodo 3. novembra, in pred izraelskimi volitvami 27. oktobra. Predstavniki administracije poudarjajo, da predsednik pri odločanju ne upošteva volitev, mediji pa poročajo, da Bela hiša spremlja tudi vpliv cen goriva in razvoja razmer v Iranu na politično okolje.

Morebitna zaostritev bi lahko dodatno vplivala na svetovni energetski trg. Cene nafte ostajajo povišane, čeprav se izvoz iz območja Bližnjega vzhoda približuje predvojnim ravnem. Nadaljnji napadi na energetsko infrastrukturo ali motnje prometa skozi Hormuško ožino bi lahko povzročili nov pritisk na cene goriv v ZDA.

ZDA hkrati krepijo vojaško navzočnost v regiji. Po poročanju Wall Street Journala naj bi na Bližnji vzhod do konca novembra prispelo še med 9.000 in 10.000 ameriških vojakov, skupaj z dodatnimi pomorskimi zmogljivostmi. Bela hiša pa za zdaj ne napoveduje konkretnega datuma ali obsega morebitne nove operacije.