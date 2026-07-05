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    Svet

    Trump pred vrhom Nata govoril s Putinom in Zelenskim

    V ospredju ločenih pogovorov je bila vojna v Ukrajini oziroma prizadevanja za končanje konflikta. Srečanje zavezništva se začne v torek v Ankari.
    Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto ločeno govoril s kolegoma iz Rusije in Ukrajine. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto ločeno govoril s kolegoma iz Rusije in Ukrajine. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP
    STA
    5. 7. 2026 | 09:04
    1:56
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    Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto ločeno govoril s kolegoma iz Rusije in Ukrajine. V ospredju pogovorov s predsednikoma Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim, ki so potekali pred prihajajočim vrhom zveze Nato v Ankari, je bila vojna v Ukrajini oziroma prizadevanja za končanje konflikta.

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    »Predsednika sta se seveda dotaknila vprašanja rešitve (konflikta) v Ukrajini, pri čemer sta upoštevala zlasti bližajočo se udeležbo Donalda Trumpa na vrhu Nata v Turčiji 7. in 8. julija,« je povedal Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov. Putin je po navedbah Ušakova »opisal dejanske razmere na bojišču, kjer ruske oborožene sile napredujejo«. Predsednika sta prav tako govorila o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti o konfliktu z Iranom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Ruski predsednik Vladimir Putin je Trumpu »opisal dejanske razmere na bojišču, kjer ruske oborožene sile napredujejo«. FOTO: kremlin.ru/Reuters
    Ruski predsednik Vladimir Putin je Trumpu »opisal dejanske razmere na bojišču, kjer ruske oborožene sile napredujejo«. FOTO: kremlin.ru/Reuters

    Volodimir Zelenski pa je sporočil, da sta s Trumpom tudi govorila o vojni v Ukrajini, in pogovor označil za zelo dober. »Trump in jaz sva se pogovarjala o trenutni situaciji na fronti ter o naših diplomatskih prizadevanjih. Obstaja resnična možnost, da se ta vojna konča, pri čemer je ključna odločnost Amerike. Dogovorila sva se, da bova te pogovore nadaljevala med vrhom Nata v Ankari,« je zapisal na omrežju X.

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudarja ključno vlogo ZDA v pogajanjih z Rusijo. FOTO: Paul Faith/AFP
    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudarja ključno vlogo ZDA v pogajanjih z Rusijo. FOTO: Paul Faith/AFP

    Pogovori so potekali ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA, pa tudi pred torkovim začetkom vrha Nata v Ankari, ki se ga bo udeležil tudi Donald Trump.

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