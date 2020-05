Trump predlagal zapor za Obamo in Bidna

Arhivska fotografija Baracka Obame in Joeja Bidna iz leta 2016. Foto Nicholas Kamm Afp

New York - Republikanski predsednik ZDAza svojega demokratskega predhodnikain njegovega podpredsednikapredlaga zapor. V nedeljskem intervjuju je obveščevalni nadzor nad člani svoje predvolilne kampanje in preiskave proti sebi ocenil za “največji politični zločin v zgodovini naše države”.Pol leta pred predsedniškimi volitvami se nadaljuje ogorčeni strankarski spopad, ki ga v imenu demokratov vse bolj vodi Obama , pa čeprav se upokojeni ameriški predsedniki doslej niso tako očitno vpletali v predvolilne kampanje. A direktor državnih obveščevalnih dejavnostirazkriva dokumente, ki so za republikance dokaz široke obveščevalne akcij e proti Trumpu pred volitvami in po njih. Predsednikovi zavezniki domnevajo, da je svojega naslednika poskusil spodkopati sam Obama.Mnogi ne pristajajo na takšne argumente. Za uredniški odbor New York Timesa je odločitev pravosodnega ministraza umik obtožnice proti prvemu Trumpovemu svetovalcu za nacionalno varnostzloraba pravice, sredi predvolilne kampanje je pravosodno ministrstvo po njihovem prepričanju postalo politično orožje. Republikanci nasprotno verjamejo, da so Flynna agentje zveznega preiskovalnega urada pripravili k priznanju neobstoječega zločina, preiskava nekdanjega direktorja FBI-japroti Trumpa pa naj bi bila dimna zavesa za njihove prejšnje akcije.Trump je v nedeljskem intervjuju za Fox News obtoževal prejšnjega podpredsednika in sedanjega demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna, ki je precej neprepričljivo zanikal vedenje o akcijah proti Flynnu. Pri zmerjanjih političnih nasprotnikov sta se konec tedna “izkazala” tudi Trumpova sinova. Zaje celo covid 19 demokratska prevara za preprečitev predvolilnih zborovanj njegovega očeta,pa je na družabnih omrežjih Bidna označil za pedofila. Kasneje se je izgovarjal, da se je le šalil, a je dodal še fotografije Bidnovega neprimernega obnašanja do mladih deklet. Demokratski predsedniški kandidat je v preteklosti že obljubil, da bo bolj „spoštoval osebni prostor“ drugih, iz njegovega štaba pa so pripombe predsednikovega sina označili za skrajno šokantne in lahkomiselne.