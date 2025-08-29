Trump preklical varovanje Kamali Harris: »To je maščevanje«

Predsednik Donald Trump je v podpisal memorandum, s katerim bo s 1. septembrom ukinil podaljšano varovanje tajne službe za nekdanjo podpredsednico Kamalo Harris.

Odlok, katerega kopijo je pridobila medijska hiša CNN, preklicuje prej nerazkrito direktivo, ki jo je tik pred odhodom s položaja podpisal takratni predsednik Joe Biden in z njo podaljšal varovanje svoje podpredsednice za dodatno leto.

Po zvezni zakonodaji so nekdanji podpredsedniki upravičeni do šestmesečnega varovanja tajne službe po odhodu s funkcije. To obdobje se je za Harrisovo, ki je Belo hišo zapustila januarja, izteklo 21. julija.

Potezo, ki jo mnogi vidijo kot politično maščevanje, je sprožila val ogorčenja v Združenih državah. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Kot poroča CNN, pa je Biden z zdaj preklicanim odlokom to varovanje podaljšal do julija leta 2026. Trumpov memorandum, naslovljen na ministra za domovinsko varnost, izrecno navaja, naj se »prekinejo vsi varnostni postopki, ki so bili predhodno odobreni z izvršnim memorandumom in presegajo tiste, ki jih zahteva zakon«.

Visoki uradnik Bele hiše je za Guardian potrdil avtentičnost odloka.

Prekinitev varovanja tik pred knjižno turnejo

Odločitev je prišla v občutljivem času, saj se Harrisova pripravlja na obsežno knjižno turnejo po petnajstih mestih, vključno z Londonom in Torontom, na kateri bo promovirala svojo novo knjigo spominov z naslovom 107 dni. Knjiga, ki opisuje njeno kratko predsedniško kampanjo, naj bi izšla 23. septembra. Turneja bi jo, kot ugotavlja CNN, postavila pod žaromete javnosti bolj kot kadarkoli po odhodu s funkcije.

Trump je v četrtek podpisal memorandum, s katerim je s 1. septembrom ukinil podaljšano varovanje tajne službe. FOTO: Kena Betancur/AFP

Prekinitev varovanja pomeni, da Harrisova ne bo več imela 24-urnega osebnega varovanja agentov, ki so varovali njo in njeno posest v Los Angelesu.

Kot poudarja CNN, bo izgubila tudi dostop do proaktivnega obveščevalnega dela tajne službe, ki vključuje nenehno analizo groženj prek elektronske pošte, sporočil in družbenih omrežij. Njeni sodelavci so izrazili skrb, da bodo s tem izgubili ključen vir opozoril pred morebitnimi nevarnostmi. Stroški podobnega zasebnega varovanja bi se po poročanju BBC News lahko povzpeli na več milijonov dolarjev letno.

Viri, seznanjeni z razmerami, so za ameriško medijsko hišo CBS sicer povedali, da nedavna ocena ogroženosti ni pokazala ničesar alarmantnega, kar bi upravičevalo podaljšanje varovanja nad zakonsko določenim obdobjem.

Ogorčenje in obtožbe o maščevanju

Poteza je sprožila ostre odzive. Tiskovni predstavnik kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma, Bob Salladay, je za CNN dejal, da »varnost naših javnih uradnikov nikoli ne bi smela biti podvržena nestanovitnim, maščevalnim političnim impulzom«.

Odlok preklicuje prej nerazkrito direktivo, ki jo je tik pred odhodom s položaja podpisal takratni predsednik Joe Biden. FOTO: Mark Felix/AFP

Županja Los Angelesa, Karen Bass, je bila še bolj neposredna in je v izjavi za isti medij dejala: »To je še eno dejanje maščevanja, ki sledi dolgemu seznamu političnih povračilnih ukrepov v obliki odpuščanj, preklica varnostnih dovoljenj in drugega«. Dodala je, da poteza nekdanjo podpredsednico postavlja v nevarnost in da se bo z guvernerjem potrudila zagotoviti njeno varnost v Los Angelesu.

Svetovalka Harrisove, Kirsten Allen, je v odzivu na dogajanje sporočila, da je nekdanja podpredsednica »hvaležna tajni službi Združenih držav za njihovo strokovnost, predanost in neomajno zavezanost varnosti«.

Trump je od vrnitve v Belo hišo januarja letos že preklical varovanje tajne službe za več oseb, med njimi za otroke nekdanjega predsednika Bidna, Hunterja in Ashley Biden, ter za Anthonyja Faucija, nekdanjega direktorja Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni.

Joe Biden je z direktivo podaljšal varovanje svoje podpredsednice za dodatno leto. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Kot poroča BBC News, je varovanje odvzel tudi več nekdanjim uradnikom in zaveznikom, ki so postali njegovi kritiki, vključno z nekdanjim državnim sekretarjem Mikom Pompeom in nekdanjim svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom.

Varnostne grožnje, s katerimi se je Harrisova soočala v času svojega mandata, so bile po mnenju nekdanjih uradnikov tajne službe še posebej resne, ker je bila prva ženska in prva temnopolta oseba na tem položaju. BBC News spominja, da so avgusta 2024 moškega iz Virginije obtožili spletnih groženj z umorom, ugrabitvijo ali poškodovanjem Harrisove in nekdanjega predsednika Baracka Obame.