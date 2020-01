Trump: Preprečiti, ne začeti vojno 

Na pogrebu pričakujejo množico

Ameriški predsednikje v kratki izjavi v njegovi rezidenci Mar a Lago na Floridi poudaril, da je atentat na iranskega generalaukazal zato, da prepreči vojno z Iranom in ne da jo začne Po njegovih besedah si ZDA ne prizadevajo za spremembo režima v Iranu.Povedal je, da je Sulejmanijev »režim terorja končan,« potem ko je bil ubit v napadu na bagdadskem letališču v Iraku. Iran je že obljubil »ostro maščevanje«. V pismu Varnostnemu svetu ZN je iranski veleposlanikzapisal, da ima Teheran pravico do samoobrambe po vseh mednarodnih zakonih.Trump je pritrdil razlagi, ki jo je že čez dan podal državni sekretar ZDA, namreč, da so napad na Sulejmanija izvedli, da preprečijo načrtovane napade na Američane. »Sulejmani je načrtoval takojšen in zlovešč napad na ameriške diplomate in vojake, vendar smo ga pri tem ujeli in ga pokončali,« je dejal Trump in Sulejmanija označil za bolno osebo.»Sinoči smo ukrepali, da ustavimo vojno. Nismo ukrepali, da sprožimo vojno. Ne prizadevamo si za spremembo režima,« je poudaril Trump.Ni pa pojasnil, za kakšne napade naj bi šlo. ZDA so na območje že poslale 3000 dodatnih mož.Iraška državna televizija je poročala o novem zračnem napadu. Uradni Washington ga ni komentiral. Vir iz iraške vojske je za Reuters komentiral, da je v napadu v soboto zgodaj zjutraj po lokalnem času umrlo šest oseb.Iran podpira vrsto šiitskih skupin v Iraku. Sulejmani je v petek ravno prispel v Irak in je bil na poti z nekaterimi uradniki teh skupin, ko so konvoj zadeli ameriški izstrelki. V ameriškem napadu so bili ubiti tudi namestnik vodje iraške, Iranu naklonjene milice Sila za mobilizacijo ljudstvain več drugih ljudi.Danes bodo v Bagdadu pokopali Sulejmanija in ostale ubite v napadu. Javno slovo od generala pa bo po napovedih Irana potekalo jutri v Teheranu. Oblasti pričakujejo množico na pogrebu, kar bi lahko še poglobilo napetosti v mestu, kjer so bile ameriške postojanke ta teden že tarče napadov. Ameriško zunanje ministrstvo je že pozvalo prebivalce, naj zapustijo državo.Iranski odposlanec v Bagdadu Iraj Masjedi je za iranske države medije povedal, da je iraški premiervztrajal pri javnem pogrebu za Sulejmanija in Muhandisa.