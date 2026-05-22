Trump preseneča: ZDA bodo na Poljsko poslale 5000 vojakov

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek sporočil, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice Nata zaradi pomanjkanja podpore v vojni z Iranom, poroča Politico.

»Glede na uspešno izvolitev sedanjega poljskega predsednika Karola Nawrockega, ki sem ga z veseljem podprl, ter glede na naše odnose z njim z veseljem naznanjam, da bodo ZDA na Poljsko poslale dodatnih 5000 vojakov. Hvala za vašo pozornost tej zadevi,« je na omrežju Truth Social objavil Trump.

Napoved je prišla kmalu potem, ko je njegova vlada nenadoma odpovedala veliko vojaško vajo na Poljskem, kasneje pa sporočila, da je bila le odložena, in napovedala, da bo iz Nemčije umaknila 5000 vojakov.

Poljski uradnik in predstavnik Nata, ki sta želela ostati anonimna, sta za Politico dejala, da sta bila presenečena nad odločitvijo, o kateri vlada ni vnaprej razpravljala z zavezniki.

Trump je že dolgo kritičen do Nata in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo. Prav tako je večkrat izrazil jezo nad tem, da nekatere države članice niso podprle vojne ZDA in Izraela proti Iranu.

ZDA bodo na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. FOTO: Kuba Stezycki/Reuters

Poljska vojska je bila obveščena, da se je Pentagon prejšnji teden odločil preklicati napotitev 4000 vojakov v državo, kar je presenetilo državo in osupnilo ameriške obrambne uradnike.

Podpredsednik JD Vance je kasneje na torkovi novinarski konferenci ta poročila zavrnil in novinarjem povedal, da je bila načrtovana razporeditev sicer odložena, vendar ne odpovedana, potem ko so republikanski zakonodajalci to potezo obsodili.

Nawrocki, ki je bil izvoljen junija 2025 s podporo nacionalistične stranke Pravo in pravičnost (PiS), se je od prevzema funkcije v veliki meri uskladil s Trumpovo vlado.