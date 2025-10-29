Trump pričakuje odlično srečanje s Xijem in nižanje ameriških carin

Predsednik ZDA Donald Trump se danes mudi v Južni Koreji. Med potovanjem v državo, kjer se bo v četrtek sestal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, je dejal, da pričakuje odlično srečanje, na katerem bosta rešila veliko problemov. Omenil je možnost znižanja carin na kitajski uvoz in dodal, da ne ve, ali bosta govorila tudi o Tajvanu.

»Mislim, da bomo imeli odlično srečanje s kitajskim predsednikom Xijem in da bo rešenih veliko problemov,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij na krovu predsedniškega letala Air Force One napovedal Trump.

Predsednik ZDA pričakuje, da bo srečanje privedlo do znižanja ameriških carin na uvoz iz Kitajske. »Pričakujem, da jih bomo znižali, ker verjamem, da nam bodo pomagali pri reševanju situacije s fentanilom,« je dejal.

Po poročanju časnika Wall Street Journal naj bi se Kitajska v zameno za znižanje carin zavezala strožjemu nadzoru nad izvozom kemikalij za proizvodnjo omenjene droge. Washington namreč Peking obtožuje odgovornosti pri dotoku fentanila v ZDA, kjer je ta močna opioidna droga v zadnjih letih povzročila pravo epidemijo in zahtevala več deset tisoč smrtnih žrtev.

Obenem je Trump razkril, da ni prepričan, ali bosta s Xijem govorila o občutljivem vprašanju samoupravnega Tajvana, ki ga Peking v okviru politike ene Kitajske dojema kot svoje ozemlje.

»Ne vem, ali bova sploh govorili o Tajvanu. Nisem prepričan. Morda bo hotel spraševati o tem. Ni veliko za spraševati. Tajvan je Tajvan,« je še dejal ameriški predsednik, ki se bo s Xijem sestal ob robu foruma Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec).

FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so danes potrdili, da se bosta voditelja sestala v četrtek v Busanu. Podrobnosti o vsebini pogovorov niso razkrili, sporočili so le, da bosta izmenjala mnenja o dvostranskih odnosih in vprašanjih skupnega interesa. »Pripravljeni smo sodelovati z ameriško stranjo, da bi zagotovili, da bo to srečanje prineslo pozitivne rezultate, dalo nove smernice in vneslo nov zagon v stabilen razvoj odnosov med Kitajsko in ZDA,« je povedal tiskovni predstavnik ministrstva.

Trump je medtem po prihodu v Južno Korejo danes v okviru foruma Apeca v Gjongdžuju že nagovoril gospodarstvenike in med drugim izrazil pričakovanje, da bodo ZDA sklenile dogovor s Kitajsko, ki bo ugoden za obe strani.

V nagovoru je pohvalil uspeh Južne Koreje in dejal, da so države Apeca poskrbele za pravičnejši svetovni trgovinski sistem. Govoril je tudi o južnokorejskih naložbah v ladjedelništvo v ZDA.

Ameriški predsednik se je nato odpravil na delovno kosilo in pogovore z južnokorejskim predsednikom Li Dže Mjongom.

V zadnjih dneh se je Trump v okviru turneje po Aziji že mudil v Maleziji in na Japonskem. V Kuala Lumpurju je v luči srečanja s kitajskim voditeljem izrazil prepričanje o sklenitvi trgovinskega dogovora s Pekingom.