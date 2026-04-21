Trump pristal na podaljšanje premirja

Ameriški predsednik Donald Trump bo še počakal s ponovnim bombardiranjem Irana. Kot je sporočil na svojem družbenem omrežju, ga je za podaljšanje premirja zaradi razdeljenosti iranske vlade zaprosilo pakistansko vodstvo, posredniki pri pogajanjih. Ameriški vojski, ki bo ostala v prirpavljensti, je naročil nadaljevanje blokade iranskih pristanišč do takšnega ali drugačnega sklepa iz Teherana.

»Ne bom hitel v slab dogovor, imamo ves čas na tem svetu,« je ameriški predsednik izjavil pred iztekom premirja z Iranom. In še: »Vojno dobivam z veliko prednostjo, stvari se odvijajo zelo dobro, naša vojska je bila neverjetna.« Za zmedenost sovražnika je krivil »lažne medije«, ki pišejo, da Iran dobiva vojno. »Pa vedo, da je njihova mornarica uničena, njihovo letalstvo pristaja na zatemnjenih pistah, nimajo več protiraketnih ali protiletalskih sil, njihovi prejšnji voditelji so v večini odšli.« Zelo preprosto je, Iran ne sme imeti jedrskega orožja, je dodal.