Na obzorju rešitev? Za mizo ZDA, Ukrajina in tri evropske države

Evropski voditelji so sporočili, da je ameriški mirovni načrt za končanje ruske vojne v Ukrajini »osnova« za pogajanja, vendar zahteva »dodatno delo«. Gre za prizadevanja držav Zahoda, da bi do četrtka izpogajale boljši izhodiščni položaj za Kijev – pred rokom, ki ga je postavil predsednik ZDA Donald Trump.

Voditelji so se ob robu vrha G20 pospešeno usklajevali, potem ko je Trump od Ukrajine zahteval, da do četrtka sprejme njegov 28-točkovni predlog, v katerem so zajete ključne ruske zahteve. Načrt je naletel na zadržano kritiko po številnih evropskih prestolnicah. Voditelji skušajo hkrati pohvaliti Trumpovo prizadevanje za končanje spopadov in priznati, da so nekatere točke za Kijev nepredstavljive.

Voditelji so se sestali dan po opozorilu Zelenskega

»Začetni osnutek vsebuje pomembne elemente, ki so bistveni za pravičen in trajen mir,« so zapisali voditelji EU, Nemčije, Francije, Britanije, Kanade, Nizozemske, Španije, Finske, Italije, Japonske in Norveške. »Zato verjamemo, da je osnutek podlaga, ki pa bo potrebovala dodatno delo.« Keir Starmer (VB), Emmanuel Macron (Francija) in Friedrich Merz (Nemčija) so pri tem posebej enotni in sestavljajo neformalno povezavo E3.

Ameriški predsednik Donald Trump ne popušča. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Voditelji so se sestali dan po tem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da se Ukrajina sooča z izbiro med izgubo dostojanstva in svobode ali pa podporo Washingtona. Pozval je k enotnosti in zatrdil, da Ukrajine ne bo izdal. Ta signal je spodbudil evropske voditelje k hitremu odzivu. Po navedbah vira iz nemške vlade so se srečali v sobi, imenovani »lev«, in se pri razpravi oprli na njegov »duh« v prizadevanju, da bi za Ukrajino izpogajali boljše izhodišče.

Nemčija, Francija in VB imajo svoj predlog Svetovalci za nacionalno varnost držav skupine E3 se bodo v nedeljo v Ženevi srečali s predstavniki Evropske unije, ZDA in Ukrajine, da bi razpravljali o ameriškem predlogu mirovnega načrta za Ukrajino, so sporočili viri na robu vrha G20 v Johannesburgu. Skupina E3 je neformalno varnostno zavezništvo Francije, Britanije in Nemčije. Vir iz nemške vlade je povedal, da so Ukrajini in ameriški administraciji že posredovali evropski osnutek mirovnega načrta, ki temelji na ameriškem predlogu.

Kijev je sporočil, da bodo ukrajinski predstavniki v Švici vodili pogovore z visokimi ameriškimi uradniki o končanju ruske invazije, ki traja že četrto leto. »Ukrajina nikoli ne bo ovira za mir, predstavniki države pa bodo branili legitimne interese ukrajinskega ljudstva in temelje evropske varnosti,« je zapisalo ukrajinsko predsedstvo.

Zelenski je v nagovoru dodal: »Gre za mnogo več kot za posamezne točke kateregakoli dokumenta. Poskrbeti moramo, da nikjer v Evropi ali svetu ne prevlada načelo, da se zločini proti ljudem, državam in narodom lahko nagrajujejo ali odpuščajo.«

Trumpov neizprosen rok

V nedeljo se bodo v Ženevi srečali svetovalci za nacionalno varnost »E3« – Francije, Britanije in Nemčije – skupaj s predstavniki ZDA, EU in Ukrajine, kjer bodo nadaljevali razprave o predlaganem mirovnem načrtu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v brezizhodnem položaju. FOTO: Umit Bektas/Reuters

Trump je v petek zaostril ton: Zelenski ima po njegovih besedah čas do četrtka, da odobri načrt, ki med drugim predvideva, da Ukrajina odstopi ozemlje, sprejme omejitve svoje vojske in se odpove ambicijam po vstopu v Nato. »Moral mu bo biti všeč. Če mu ne bo, naj pač nadaljujejo z bojevanjem,« je dejal. »Prej ali slej bo moral sprejeti nekaj, česar doslej ni.«

V zahodni izjavi so voditelji izrazili zaskrbljenost zaradi predlaganih omejitev ukrajinskih oboroženih sil, ki bi Ukrajino »pustile ranljivo za prihodnje napade«. Obenem so poudarili, da morajo o vseh elementih, ki se tičejo EU in Nata, odločati države članice. Ruski predsednik Vladimir Putin je načrt označil kot osnovo za razrešitev konflikta, čeprav bo Moskva verjetno nasprotovala nekaterim predlogom, ki zahtevajo umik ruskih sil iz zasedenih območij.

Zelenski potrdil pogovore z ZDA v prihodnjih dneh

Ukrajina in ZDA bosta v prihodnjih dneh v Švici začeli pogovore o možnih poteh do končanja vojne, potem ko je Washington Kijevu posredoval mirovni načrt, ki vključuje tudi nekatere zahteve Moskve. Kot je sporočil glavni ukrajinski pogajalec Rustem Umerov, gre za nadaljevanje intenzivnega dialoga zadnjih dni, namenjenega usklajevanju stališč pred morebitnimi naslednjimi koraki.

Srečanje naj bi potekalo v nedeljo v Ženevi na ravni svetovalcev za nacionalno varnost. Poleg ukrajinskih in ameriških predstavnikov naj bi se ga udeležili tudi predstavniki Francije, Nemčije in Velike Britanije.

Predsednik Volodimir Zelenski je medtem podpisal odlok o imenovanju delegacije za pogovore z ZDA, mednarodnimi partnerji in tudi ruskimi predstavniki. Delegacijo bo vodil vodja njegovega urada Andrij Jermak, v njej pa bodo med drugim sodelovali še Umerov ter vodje varnostnih in obveščevalnih služb in načelnik generalštaba.