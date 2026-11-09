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    Svet

    Trump priznal, da je bila njegova politika deportacij prestroga

    Po volilnem porazu republikancev je Donald Trump izrazil pripravljenost na dogovor z demokrati.
    Trump je poraz republikancev pripisal tudi vojni z Iranom in višjim cenam goriva, vendar vztraja, da je bil napad na Iran upravičen. FOTO: Alex Wroblewski/AFP
    Galerija
    Trump je poraz republikancev pripisal tudi vojni z Iranom in višjim cenam goriva, vendar vztraja, da je bil napad na Iran upravičen. FOTO: Alex Wroblewski/AFP
    R. I.
    9. 11. 2026 | 07:47
    9. 11. 2026 | 08:30
    3:26
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    Ameriški predsednik Donald Trump je priznal, da je bila njegova politika deportacij nezakonitih priseljencev prestroga, in nakazal pripravljenost na dogovor z demokrati. Po porazu republikancev na vmesnih volitvah je namreč ocenil, da ga je ostro zatiranje priseljevanja politično oslabilo.

    V nedeljskem intervjuju za oddajo 60 Minutes televizijske mreže CBS je Trump na vprašanje, ali je pri deportacijah šel predaleč, odgovoril: »Mislim, da je bilo prestrogo. Mislim, da je bilo morda res prestrogo.« Priznal je, da mu je politika sicer prinesla podporo dela javnosti, vendar je hkrati odvrnila druge volivce, poroča Guardian

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    Trump si je po porazu našel novo desno roko

    Trumpova administracija je po njegovi vrnitvi v Belo hišo okrepila racije zvezne službe za priseljevanje (Ice) na delovnih mestih, v domovih in na javnih površinah. V njih so se znašli tudi ljudje brez kazenske evidence, ukrepi pa so povzročili ločevanje družin in strah med priseljenskimi skupnostmi. V Minneapolisu so zvezni agenti med letošnjimi operacijami ustrelili dva ameriška državljana.

    Predsednik je zdaj pripravljen razmisliti o dogovoru, ki bi nekaterim dolgoletnim prebivalcem brez urejenega statusa omogočil, da ostanejo v ZDA. Predlagal je, da bi država še naprej izganjala ljudi, obsojene zaradi hudih kaznivih dejanj, kot so umori, posilstva in preprodaja drog, medtem ko bi za tiste, ki v državi živijo že deset ali 15 let, poiskali kompromis.

    Trump je dejal, da verjame, da je dogovor z demokrati dosegljiv in bi nekaterim dolgotrajnim nedokumentiranim prebivalcem omogočil bivanje, hkrati pa bi še naprej izgnal ljudi, obsojenih za huda kazniva dejanja. FOTO: Charly Triballeau/AFP
    Trump je dejal, da verjame, da je dogovor z demokrati dosegljiv in bi nekaterim dolgotrajnim nedokumentiranim prebivalcem omogočil bivanje, hkrati pa bi še naprej izgnal ljudi, obsojenih za huda kazniva dejanja. FOTO: Charly Triballeau/AFP

    »Ljudem, ki so tukaj, v nekaterih primerih že deset ali 15 let, omogočimo dogovor,« je dejal in dodal, da bi bil takšen kompromis z demokrati izvedljiv. Po njegovih besedah so se nekateri demokrati že obrnili nanj. Obljubil je tudi, da bi se lahko za šest mesecev vzdržal žaljivk na račun političnih nasprotnikov, če bi to pomagalo pri sklenitvi dogovora.

    Trump je poraz republikancev na vmesnih volitvah pripisal tudi vojni z Iranom in višjim cenam goriva. Strinjal se je z oceno podpredsednika J. D. Vancea, da je bil konflikt eden pomembnejših razlogov za slabši volilni izid. Kljub temu je vztrajal, da je bil vojaški poseg upravičen, saj Iranu ne smejo dovoliti razvoja jedrskega orožja.

    Na vprašanje o gospodarstvu je priznal, da njegova administracija javnosti ni znala dovolj dobro predstaviti svojih dosežkov. »Morda je bilo sporočanje slabo, morda tudi z moje strani,« je dejal. Pripravljenost je izrazil tudi glede uvedbe varovalk pri razvoju umetne inteligence, čeprav je doslej zagovarjal predvsem samoregulacijo tehnoloških podjetij.

    V intervjuju se je dotaknil tudi svojega političnega nasledstva pred predsedniškimi volitvami leta 2028. Povedal je, da bi lahko podprl republikanskega kandidata, vendar se še ni odločil, ali bo posegel v tekmo. Med možnimi nasledniki je pohvalil državnega sekretarja Marca Rubia.

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