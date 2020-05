Trump proti dr. Fauciju

Predsednik Fed Jerome Powell FOTO: Yuri Gripas/Reuters

New York – Najbrž je bilo res samo vprašanje časa, kdaj se bo ameriški predsednikspravil na zvezdo svojega kriznega štaba dr.. V intervjuju z voditeljico televizijske postaje Fox New, katerega povzetek so predstavili še pred predvajanjem, je republikanski prvak izrazil nestrinjanje z voditeljem zveznega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIAID pri vprašanju odpiranja šol.Fauci velja za ljubljenca Trumpovih nasprotnikov v pandemiji novega koronavirusa, a je 79-letni strokovnjak za aids in druge nalezljive bolezni v nedavnem senatnem pričanju izjavil, da predsednik posluša njegova priporočila. Vsaj pri odpiranju šol pa bi Trump ukrepal hitreje od svojih strokovnjakov, ki si pred dokončnim vračanjem v staro življenje in gospodarstvo želijo obsežnejšega testiranja ter po možnosti tudi cepivo. Tega Fauci v najboljšem primeru vidi šele konec letošnjega leta ali začetek prihodnjega.»Hočemo ukrepati varno, a moramo odpreti našo državo,« poudarja Trump, za katerega je Fauci sicer zelo dober človek. V federalnih ZDA pa o tem v veliki meri odločajo guvernerji zveznih držav in če eni že napovedujejo skorajšnjo normalizacijo, drugi še oklevajo. Med temi je tudi guverner zvezne države New York, pa čeprav se število umrlih za covidom-19 in novih hospitalizacij zmanjšuje tudi v dosedanjem epicentru okužb. Številni strokovnjaki v primeru prehitrega odpiranja opozarjajo pred novim povečanjem obolenj in smrti, res pa se tudi Newyorčani ob lepem vremenu kljub drugačnim navodilom oblasti radi odpravijo ven. Zdaj vsaj z obveznimi zaščitnimi maskami.Z opozorili pred dolgoročnimi posledicami za gospodarstvo se je javil tudi predsednik ameriške centralne banke Fed.je pohvalil dosedanjo hitro in učinkovito pomoč vlade delavcem in podjetjem, a tudi opozoril pred dolgoročno škodo za proizvodne kapacitete gospodarstva. Zlasti je posvaril pred izgubo tisočev majhnih in srednje velikih podjetij, kar bi uničilo življenjsko delo številnih ljudi ter otežilo vračanje na staro. Kriza je po njegovem prepričanju brez primere v sodobnem času, Fed pa ne more nositi vsega njenega bremena.Voditelj Fed se je oglasi sredi ponovnih političnih razprav o pomoči državljanom, gospodarstvu in lokalnim skupnostim, pa čeprav so za to že namenili več kot dva bilijona dolarjev. Kongresni demokrati bi radi še večji rešilni paket, nekateri republikanci pa bi raje pomagali k vračanju gospodarskega življenja. Trump je v enem svojih tvitov celo namigoval na „tako imenovane bogate fante”, ki naj bi načrtno negativno ocenjevali trge, da bi lahko kasneje med njihovim okrevanjem dobro zaslužili.