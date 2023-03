Trump proti marksistom, globalistom in radikalnim manijakom

Namesto v zaporu, kot je sam napovedoval še pred tednom dni, je prejšnji republikanski predsednik ZDA Donald Trump konec tedna v teksaškem Wacu navduševal desettisočglavo množico z napovedjo ponovne volilne zmage. Obkrožen z napisi »lov na časovnice« je naznanil vojno komunistom, marksistom, globalistom in globoki državi, ki po njegovem podpira »kriminalnega« predsednika Joeja Bidna.

»Nikoli nisem maral konjskega obraza!« je Trump zavrnil obtožbe razmerja s porno zvezdnico Stormy Daniels, pa čeprav ji je med predvolilno kampanjo 2016 njegov lastni odvetnik Michael Cohen nakazal 130 tisoč dolarjev. Newyorški tožilec preiskuje sume izvora tega denarja v sredstvih za predvolilno kampanjo, kar naj bi bilo kaznivo, pa čeprav primera ni hotelo prevzeti zvezno tožilstvo in je tudi sicer že zastarel. Trump razloge za nadaljevanje preiskave vidi v laganju nekdanjega odvetnika, ki je v zaporu preživel več kot leto dni, in odločenosti političnih nasprotnikov za obračunavanje z njim. To naj bi vodili »radikalni manijaki«.

Nekdanjega predsednika je sprejela desettisočglava množica. Foto Brandon Bell Getty Images Via Afp

V New Yorku in Washingtonu se ga mogoče res hočejo znebiti za vsako ceno, v teksaškem Wacu, kamor je v soboto zvečer priletel s svojim letalom »Trump Force One«, pa so ga množice zagovornikov doktrine »Naredimo Ameriko spet veliko« pričakale kot edinega rešitelja. Po oceni lokalnih oblasti desettisočglava množica je mahala z napisi »Trump 2024«, 45. predsednik, ki hoče biti tudi 47-ti, pa je zborovanje začel s predvajanjem ameriške himne v svoji izvedbi in izvedbi pevskega zbora zapornikov s 6. januarja 2021. Skupaj s temi razglaša teorije zarote, ki odgovornost za vdor v kongres med potrjevanjem elektorske zmage demokrata Joeja Bidna pripisujejo provokacijam agentov zveznega preiskovalnega urada FBI v sodelovanju s tedanjo demokratsko predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi.

Letalo "Trump Force One" je pristalo v teksaškem Wacu. Foto Brandon Bell Getty Images Via Afp

»Globoka država« po prepričanju Trumpa in njegovih stoji ob strani družini Biden, ki je po podatkih kongresne preiskave, pridobljenih od pristojnih bank, od kitajskega energetskega podjetja dobivala visoke vsote. Proti njemu, nasprotno, izvaja »tožilske prestopke, hujše celo od goljufanja z glasovnicami«, saj Trump vztraja tudi pri teoriji o ukradenih predsedniških volitvah 2020. Ob ponovni izvolitvi je obljubil obračun z vso politiko demokratskega naslednika, zaradi katere čez ameriške meje prodirajo milijoni ilegalnih priseljencev, med njimi tihotapci mamil in drugi kriminalci, Amerika pa izgublja energetsko neodvisnost.

Navdušen sprejem privržencev. Foto Brandon Bell Getty Images Via Afp

Trump se je razglasil tudi za edinega, ki lahko prepreči tretjo svetovno vojno, v katero po njegovem prepričanju drsi svet, po lastnih besedah pa z njim v Beli hiši Rusija ne bi niti napadla Ukrajine, Dogovarjanje ruskega predsednika Vladimirja Putina in kitajskega Xi Jinpinga o svetovni ureditvi prihodnjih sto let je zanj najbolj žalostna stvar. Kot mimogrede je oplazil še republikanskega guvernerja Floride Rona DeSantisa, ki mu pripisujejo načrte predsedniške kandidature. »Ron Svetohlinec« je po njegovem kasneje od nekaterih drugih republikanskih guvernerjev obračunal s karantenami zaradi covida-19, sploh pa naj bi v prestolnici Tallahassee zmagal samo zaradi njegove podpore.

Trump je zborovanje v teksaškem Wacu organiziral na trideseto obletnico krvavega obračuna FBI-ja s tamkajšnjo sekto Davida Koresha, ko je v streljanju in ognju umrlo 76 ljudi, a je po navedbah njegovih predstavnikov kraj izbral zaradi bližine mestnih območij Dallasa, Houstna, Austina in San Antonia. Tako kot leta 2016 je privržencem zagotovil, da bi njihov glas, vojak, pravica in maščevanje.