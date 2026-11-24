Ameriški predsednik Donald Trump je razburil nekatere ameriške medije in politične nasprotnike, pa tudi svoje podpornike iz republikanskih vrst, z objavo predelane fotografije ponovno imenovanega direktorja podjetja Nvidia Jensena Huanga. Gre za priredbo fotografije po poskusu atentata na Trumpa pred dvema letoma, na kateri je namesto predsednika ZDA v ospredju okrvavljeni Huang.

Predsednik Trump je na svojem družbenem omrežju truth social v ponedeljek objavil priredbo svoje znane fotografije z dvignjeno pestjo po poskusu atentata v Butlerju v Pensilvaniji leta 2024. Namesto Trumpa je na fotografiji okrvavljeni Jensen Huang, ki v roki drži rdeč nedrček. Obkrožajo in ščitijo ga agenti tajne službe, enako kot na originalni fotografiji, v ozadju pa namesto ameriške zastave plapola zastava podjetja Nvidia.

Trump je fotografijo, najverjetneje ustvarjeno z umetno inteligenco, objavil nekaj ur zatem, ko je upravni odbor Nvidie znova imenoval Huanga na položaj glavnega izvršnega direktorja družbe, za kar je Trump zasluge pripisal sebi. Huang je 12. novembra odstopil po razkritju afere z domnevno kitajsko vohunko in nato še več drugih afer s sodelavkami.

Donald Trump je na svojem družbenem omrežju truth social objavil predelano fotografijo Jensena Huanga. FOTO: @realDonaldTrump/Truth Social

Objavi so na družbenih omrežjih sledile številne kritike, tudi nekaj Trumpovih podpornikov je na omrežju truth social trdilo, da je zmagoslavno podobo po poskusu atentata leta 2024 spremenil v odvratno vulgarno šalo ter s tem užalil agente tajne službe, ki so tvegali svoja življenja, da bi ga zaščitili.

Analitiki so po navedbah več medijev v ZDA podvomili tudi o Trumpovem zavračanju tveganj za nacionalno varnost v zvezi s Huangovo afero ter ocenili, da je predsednik namenoma prezrl opozorila ameriških uradnikov in posegel v upravljanje podjetja. Nekateri politični komentatorji in kolumnisti, med drugim pri časniku USA Today, so objavo kritizirali kot neprimerno, češ da predsednik ZDA pošilja sporočilo, da vplivni milijarderji niso odgovorni za etične ali varnostne prekrške.

Nekateri politični komentatorji in kolumnisti so objavo kritizirali kot neprimerno, češ da predsednik ZDA pošilja sporočilo, da vplivni milijarderji niso odgovorni za etične ali varnostne prekrške. FOTO: Evan Vucci/Reuters

Ponovno imenovanje Huanga na položaj direktorja Nvidie je danes komentiral tudi nemški zunanji minister Johann Wadephul, ki je v odgovoru na vprašanje novinarja na javnem dogodku v Berlinu dejal, da je »šokiran« zaradi posredovanja predsednika Trumpa. »Kolikor se spominjam, še nikoli nisem niti slišal za takšen politični poseg v delovanje zasebnega podjetja,« je dejal.