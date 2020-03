FOTO:Trump razglasil izredne ukrepe za boj proti koronavirusu

Voditelj ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni dr.

Anthony Fauci. Foto Brendan Smialowski Afp

Trump z brazilskim predsednikom Jairom Bolsonarom. Foto Tom Brenner Reuters

Je bila Ivanka Trump izpostavljena koronavirusu? Foto Ernesto Benavides Afp

New York – Ameriški predsednikje naznanil izredne ukrepe za spopad z morilskim koronavirusom. Izredna pomoč zveznim državam in lokalnim skupnosti bo sprostila do petdeset milijard dolarjev sredstev za teste, zdravstveno pomoč in druge nujne ukrepe.Republikanski prvak je na tiskovni konferenci pred Belo hišo zbral predstavnike najbolj razširjenih trgovinskih mrež v državi kot Walmart, CVS in Target, ki bodo med drugim na svojih parkiriščih omogočile testiranja med kratkimi postanki v avtomobilih, ter farmacevtskih podjetij, ki si prizadevajo za teste in zdravila. Zaradi pomanjkanja prvih je v ZDA slišati številne kritike, Trump pa je opozoril na Googlovo spletno stran, ki bo od nedelje naprej pomagala pri odločitvah, ali je testiranje potrebno. Med drugimi ukrepi bodo zadržali izplačevanja obresti na študentske dolgove ter sredi rekordno nizkih cen fosilnih goriv do maksimuma povečali strateške rezerve nafte.»To bo minilo,« je za koronavirus ocenil Trump, vodilni strokovnjak dr., ki je v minulih dneh podajal tudi kritično obarvane izjave, pa zdaj verjame, da bo dolga pot do obračuna z virusom krajša. ZDA bodo začasno ukinile vse regulacije, ki otežujejo spopadanje zdravstvenih domov in drugih institucij z boleznijo, tudi predsednik pa vse državljane poziva k spoštovanju ukrepov za omejevanje njenega širjenja. Njegovi zdravniki so še enkrat poudarili, da med najbolj učinkovite sodi pravilno umivanje rok ter izogibanje bolnim ljudem in skupinam.Republikanskemu prvaku so doslej pogosto očitali podcenjevanje nevarnega virusa, pa čeprav so v stroki pritrjevali zgodnji Trumpovi ukinitvi letalskega in drugega prometa s Kitajsko, od koder bolezen izvira. Ob podobnih omejitvah za celinsko Evropo, ki bodo začele veljati v soboto zjutraj po našem času, pa so bili mnogi začudeni zaradi izvzema Združenega kraljestva, ki je med večjimi evropskimi žarišči okuženosti s koronavirusom. Podcenjevanje zdravstvenih težav je tudi osebno ogrozilo Trumpa in druge. Brazilski predsednik, ki ga je ameriški prvak minuli konec gostil na Floridi, zanika okuženost s koronavirusom, pozitiven pa je bil test njegovega predstavnika za tisk, ki je bil tudi v družbi s Trumpom, člani njegove družine in vidnimi republikanskimi politiki.Trump se kljub temu še ne namerava umakniti v prostovoljno osamitev, kjer je že vrsta visokih republikanskih politikov s senatorjemainna čelu. Ne izključuje pa več osebnega testiranja, medtem ko se bolezen približuje tudi njegovi družini. Prva hči, ki se je tudi udeležila zadnjih srečanj v Mar-a-Lagu, se je pred tem skupaj z ameriškim pravosodnim ministrom Williamom Barrom fotografirala z avstralskim ministrom, ki že kaže znamenja bolezni. Dvome v dosedanji pristop Trumpove administracije do nevarne pandemije je dokazovala tudi prošnja Ivankinega soproga in predsednikovega svetovalcaočetu svoje svakinjeza nasvet pri spopadanju z boleznijo. Zdravnik, ki deluje dobro uro vožnje od New Yorka, je svoje kolege za pomoč zaprosil kar po Facebooku.Zdaj tudi Bela hiša bolj kaže zavedanje resnosti položaja, potem ko so izredno stanje že razglasili v zveznih državah kot Kalifornija, Washington in New York. Trump je povedal, da so naročili tudi večje število aparatov za pomoč pri dihanju težje obolelih, v telefonskem pogovoru s francoskim predsednikompa soglašal s ponedeljkovo video konferenco voditeljev skupine G 7, na kateri naj bi koordinirali prizadevanja za pridobitev cepiva in odgovore na gospodarske posledice pandemije.