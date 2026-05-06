Trump razglasil ustavitev ameriškega spremljanja ladij skozi Hormuško ožino

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer razglasil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo Projekt svoboda, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Za to naj bi ga zaprosil Pakistan, hkrati pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom.

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social napisal, da so ga Pakistan in druge države prosili za ustavitev spremljanja ladij, s čimer naj bi pridobili čas za sklenitev sporazuma o končanju vojne z Iranom. »Ukrep temelji na prošnji Pakistana in drugih držav, na izjemnem vojaškem uspehu, ki smo ga dosegli med kampanjo proti Iranu, in na dejstvu, da je bil dosežen velik napredek pri sklepanju popolnega in končnega sporazuma s predstavniki Irana,« je zapisal Trump.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio, ki je v torek nadomeščal tiskovno predstavnico Bele hiše Karoline Leavitt, ki je šla na porodniški dopust, je dopisnikom pred tem povedal, da se je operacija Epski bes, kot je Trumpova administracija označila vojno proti Iranu, končala, poroča tiskovna agencija dpa.

»Operacija je končana. Operacija Epski bes, kakor je predsednik povedal kongresu, je v tej fazi zaključena,« je dejal Rubio. Trump je minuli petek kongres namreč obvestil, da je vojaške operacije konec, da mu zakonodajnega telesa ZDA ni bilo treba prositi za dovoljenje za vojno oziroma njeno podaljšanje.

Novinarje v Beli hiši je v torek nagovoril državni sekretar Marco Rubio in jim pojasnil, da so ZDA v Iranu dosegle vse zastavljene vojaške cilje. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Šef ameriške diplomacije Rubio je še pojasnil, da so ZDA dosegle vse cilje iz omenjene operacije in se zdaj usmerjajo na t. i. Projekt svoboda, katerega cilj je ponovno odpreti Hormuško ožino. »To ni ofenzivna operacija, ampak obrambna,« je dejal Rubio, kar pomeni, da zanjo ne potrebujejo dovoljenja kongresa.

V zvezi s tem se po njegovih besedah nadaljujejo diplomatska prizadevanja predsednikovega zeta Jareda Kushnerja in odposlanca Stevea Witkoffa. Rubio je dejal, da je cilj diplomatskih prizadevanj vzpostaviti določeno raven razumevanja, o čem se je Iran pripravljen pogajati, pri čemer se jim ne mudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so z Izraelom 28. februarja napadle Iran, pri čemer so ubili najvišje državne voditelje, vendar režim ostaja trdno na oblasti in napada cilje v regiji. Zaprta je tudi strateško pomembna Hormuška ožina, cene bencina v ZDA pa so presegle štiri dolarje na galono (3,8 litra), ponekod v Kaliforniji pa so presegle celo sedem dolarjev. Pred vojno je bil bencin povprečno cenejši od treh dolarjev za galono. Trump je 8. aprila razglasil prekinitev ognja in jo vmes tudi že podaljšal.