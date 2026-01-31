Trump s sinovoma za deset milijard dolarjev toži lastno vlado

Ameriški predsednik Donald Trump, njegova sinova Donald mlajši in Eric ter podjetje The Trump Organization so v četrtek na zveznem sodišču v Miamiju vložili odškodninsko tožbo v višini deset milijard dolarjev proti ministrstvu za finance ZDA in zvezni davkariji IRS. Tožba trdi, da je IRS dovolil politično motiviranemu uslužbencu, da več medijem - med drugim New York Timesu in ProPublici - izda zasebne davčne informacije.

Podatke naj bi leta 2019 in 2020 izdal uslužbenec IRS Charles Littlejohn. Vlado mora v tožbi predsednika zagovarjati zvezno pravosodno ministrstvo, ki deluje po nareku Donalda Trumpa.

Tiskovni predstavnik podjetja The Trump Organization je za CNBC povedal, da bo predsednik Trump še naprej skrbel za odgovornost tistih, ki škodujejo Ameriki in Američanom. Če vlada izgubi Trumpovo tožbo proti sebi, bo odškodnino poravnala država iz denarja davkoplačevalcev.

Ameriški analitiki ne pomnijo, da bi predsednik kdaj doslej tožil vlado, ki jo vodi. Trump sicer že toži pravosodno ministrstvo ZDA za 230 milijonov dolarjev zaradi vseh dosedanji preiskav proti njemu.

Littlejohn je bil sicer oktobra 2023 obsojen na pet let zaporne kazni zaradi izdaje davčnih informacij in kazen prestaja.