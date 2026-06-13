Trump se bo udeležil sestanka skupine G7 z Zelenskim

Ameriški predsednik Donald Trump se bo v torek v Franciji udeležil delovnega srečanja skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal visoki uradnik ameriške administracije.

»Trump se bo udeležil delovnega srečanja z voditelji G7 in ukrajinskim predsednikom Zelenskim,« je novinarjem povedal neimenovani uradnik. Ameriški predsednik bo med vrhom opravil tudi dvostranska srečanja med drugim z voditelji Katarja, Združenih arabskih emiratov in Egipta.

Volodimir Zelenski in Donald Trump FOTO: AFP

Vrh skupine G7, ki jo sestavljajo Francija, ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Italija, Kanada in Japonska, bo potekal v francoskem mestecu Evian od ponedeljka do srede.

Voditelji članic skupine bodo na srečanju razpravljali zlasti o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Prav tako bodo skušali premostiti razhajanja z ZDA pod predsednikom Trumpom.