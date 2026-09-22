Trump se hvali z mirom, a ne izključuje uničenja Irana

Človeštvo ima veliko možnosti za napredek, a te za številne ostajajo nedosegljive, je v svojem zadnjem govoru na splošni razpravi generalne skupščine ZN opozoril António Guterres. Generalni sekretar, ki se bo konec leta poslovil s položaja, je poudaril: »Milijoni še vedno živijo brez osnovnih stvari, kot so hrana, čista voda, šolanje, spodobno delo in dostojanstvo.« Ameriški predsednik Donald Trump, ki je na zasedanje prišel v spremstvu prve dame Melanie, je hvalil gospodarsko, tehnološko in drugo moč svoje države. Ta po njegovem prepričanju prispeva tudi k napredku sveta. Guterres je opozoril na nevarnosti umetne inteligence brez nadzora. Trump krepi napade na mednarodno kazensko sodišče. ZDA, Danska in Grenlandija so podpisale varnostni dogovor o Grenlandiji. Guterres je ob zavzemanju ...