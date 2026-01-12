Trump se je oklical za začasnega predsednika Venezuele

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju truth social v nedeljo objavil prirejen posnetek zaslona, ki navaja, da je od januarja začasni predsednik Venezuele.

Trump je objavil obdelan zaslonski posnetek s spletne enciklopedije Wikipedia s svojo fotografijo. V njej si je poleg uradnega naziva 45. in 47. predsednika ZDA pripisal še vlogo začasnega predsednika Venezuele, ki naj bi jo opravljal od januarja letos. Fotomontažo je v desetih urah na Trumpovem družbenem omrežju delilo več kot 6000 ljudi, zbrala pa je tudi več kot 23.000 všečkov.

Donald Trump je objavil obdelan zaslonski posnetek s spletne enciklopedije Wikipedia s svojo fotografijo, kjer si je poleg uradnega naziva 45. in 47. predsednika ZDA pripisal še vlogo začasnega predsednika Venezuele, ki naj bi jo opravljal od januarja letos. FOTO: Truth Social

ZDA so v Venezueli 3. januarja izvedle vojaško operacijo, med katero so zajele predsednika države Nicolasa Madura. Trump je po njej napovedal ameriško upravljanje Venezuele do politične tranzicije.

Oblasti v Venezueli od ameriškega napada vodi vršilka dolžnosti predsednika in nekdanja podpredsednica Delcy Rodriguez. Trump je v nedeljo sporočil, da se je pripravljen sestati z njo. Rodriguez je po prevzemu oblasti nakazala pripravljenost na sodelovanje z ZDA, vključno z uresničitvijo Trumpovih zahtev po dostopu do venezuelskih zalog nafte za ameriška naftna podjetja.

ZDA so v Venezueli 3. januarja izvedle vojaško operacijo, med katero so zajele predsednika države Nicolasa Madura (v sredini). FOTO: Rapid Response 47/X/AFP

Predsednik ZDA je napovedal tudi, da se bo ta teden srečal z opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado. Mnoge je presenetil, ko je po zajetju Madura dejal, da Machadova v domovini ne uživa zaupanja, in tako zavrnil ugibanja o tem, da bi se vrnila v Venezuelo in s podporo ZDA prevzela oblast.

Machadova, ki je bila ravno v ponedeljek na sprejemu v Vatikanu pri papežu Leonu XIV., je Trumpu lani posvetila svojo Nobelovo nagrado za mir, vendar s tem očitno ni prepričala predsednika ZDA, ki verjame, da bi si nagrado zaslužil sam, ker je po lastnih besedah končal osem vojn po svetu.