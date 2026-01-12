  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Trump se je oklical za začasnega predsednika Venezuele

    Predsednik ZDA je na svojem družbenem omrežju truth social objavil prirejen posnetek zaslona, ki navaja, da je od januarja tudi začasni predsednik Venezuele.
    Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se je pripravljen sestati z vršilko dolžnosti venezuelskega predsednika in nekdanjo podpredsednico Delcy Rodriguez. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
    Galerija
    Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se je pripravljen sestati z vršilko dolžnosti venezuelskega predsednika in nekdanjo podpredsednico Delcy Rodriguez. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
    STA
    12. 1. 2026 | 14:05
    12. 1. 2026 | 14:15
    2:20
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju truth social v nedeljo objavil prirejen posnetek zaslona, ki navaja, da je od januarja začasni predsednik Venezuele.

    Trump je objavil obdelan zaslonski posnetek s spletne enciklopedije Wikipedia s svojo fotografijo. V njej si je poleg uradnega naziva 45. in 47. predsednika ZDA pripisal še vlogo začasnega predsednika Venezuele, ki naj bi jo opravljal od januarja letos. Fotomontažo je v desetih urah na Trumpovem družbenem omrežju delilo več kot 6000 ljudi, zbrala pa je tudi več kot 23.000 všečkov.

    Donald Trump je objavil obdelan zaslonski posnetek s spletne enciklopedije Wikipedia s svojo fotografijo, kjer si je poleg uradnega naziva 45. in 47. predsednika ZDA pripisal še vlogo začasnega predsednika Venezuele, ki naj bi jo opravljal od januarja letos. FOTO: Truth Social
    Donald Trump je objavil obdelan zaslonski posnetek s spletne enciklopedije Wikipedia s svojo fotografijo, kjer si je poleg uradnega naziva 45. in 47. predsednika ZDA pripisal še vlogo začasnega predsednika Venezuele, ki naj bi jo opravljal od januarja letos. FOTO: Truth Social

    ZDA so v Venezueli 3. januarja izvedle vojaško operacijo, med katero so zajele predsednika države Nicolasa Madura. Trump je po njej napovedal ameriško upravljanje Venezuele do politične tranzicije.

    Oblasti v Venezueli od ameriškega napada vodi vršilka dolžnosti predsednika in nekdanja podpredsednica Delcy Rodriguez. Trump je v nedeljo sporočil, da se je pripravljen sestati z njo. Rodriguez je po prevzemu oblasti nakazala pripravljenost na sodelovanje z ZDA, vključno z uresničitvijo Trumpovih zahtev po dostopu do venezuelskih zalog nafte za ameriška naftna podjetja.

    ZDA so v Venezueli 3. januarja izvedle vojaško operacijo, med katero so zajele predsednika države Nicolasa Madura (v sredini). FOTO: Rapid Response 47/X/AFP
    ZDA so v Venezueli 3. januarja izvedle vojaško operacijo, med katero so zajele predsednika države Nicolasa Madura (v sredini). FOTO: Rapid Response 47/X/AFP

    Predsednik ZDA je napovedal tudi, da se bo ta teden srečal z opozicijsko voditeljico Mario Corino Machado. Mnoge je presenetil, ko je po zajetju Madura dejal, da Machadova v domovini ne uživa zaupanja, in tako zavrnil ugibanja o tem, da bi se vrnila v Venezuelo in s podporo ZDA prevzela oblast.

    Machadova, ki je bila ravno v ponedeljek na sprejemu v Vatikanu pri papežu Leonu XIV., je Trumpu lani posvetila svojo Nobelovo nagrado za mir, vendar s tem očitno ni prepričala predsednika ZDA, ki verjame, da bi si nagrado zaslužil sam, ker je po lastnih besedah končal osem vojn po svetu.

    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
