Trump se vse manj kaže v javnosti, obveznosti zmanjšal za skoraj 40 odstotkov

Ameriški predsednik Donald Trump je najstarejši izvoljeni predsednik v zgodovini ZDA. Prihodnje leto bo praznoval osemdeseti rojstni dan, njegova ekipa pa zvesto trdi, da je v odlični kondiciji.

Analitiki časnika New York Times so na podlagi Trumpovega urnika ugotovili, da je predsednik zmanjšal obseg javnih nastopanj v drugem mandatu za skoraj 40 odstotkov napram istemu obdobju v prvem mandatu. Tudi njegov dan se začne kasneje, in sicer je Trump v prvem mandatu dnevne obveznosti začel okoli 10.30, zdaj pa se dela loti nekaj čez poldne. V obeh mandatih je delo povprečno zaključil okoli pete ure popoldne.

Ekipa 79-letnega predsednika trdi, da je Trump odličnega zdravja in dela neumorno, poroča The Independent, a njegov okrnjeni urnik pripoveduje drugačno zgodbo. Glede na analizo se je Trump v javnosti napram prvemu mandatu pojavil 39 odstotkov manj časa. Med 20. januarjem in 25. decembrom 2017 se je udeležil 1688 uradnih dogodkov, v tem obdobju letos pa 1029.

Kljub kasnejšim začetkom dneva in manjšim številom javnih obveznosti je Trump v tokratnem mandatu večkrat potoval mednarodno. Leta 2017 se je odpravil na štiri mednarodna potovanja, letos pa na osem, vključno z enodnevnim obiskom Izraela in Egipta v oktobru.

Poročila ameriških medijev, da se predsednik stara in »kaže znake obrabe«, so Trumpu stopila na žulj. Na družbenem omrežju truth social je v sredo namreč zapisal, da še nikoli v življenju ni delal tako trdo kot zdaj. »Kljub temu so radikalni levičarski norci pri propadajočem New York Timesu napisali hit članek, da mi zmanjkuje energije, kljub temu da kažem ravno nasprotno.«

Ponovno je poudaril, da je na nedavnem zdravniškem pregledu dosegel popolne rezultate tako na fizičnem kot kognitivnem testu. »Nekega dne mi bo zmanjkalo energije, to se zgodi vsem ... a to zagotovo ni zdaj!« je še zapisal 79-letnik.

Predsednik med sestankom za nekaj trenutkov zaspal

Bela hiša je poleti za javnost sporočila, da so Trumpu diagnosticirali kronično, vendar nenevarno bolezen ožilja. Predsedniku so zatekale noge, na roki pa so kamere ujele tudi modrico, ki jo je poskušal zakriti z ličili. Modrica je menda posledica prepogostega rokovanja in jemanja aspirina, ki je del preventive proti srčno-žilnim boleznim.

Donald Trump je modrico na roki poskušal zakriti z ličili. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Nekdanji zdravnik Bele hiše dr. Jeffrey Kuhlman, ki je skrbel za predsednike Baracka Obamo, Georgea Busha in Billa Clintona, je za Times dejal, da Trump večino časa presedi. Na sestanku 6. novembra je predsednik v stolu celo zaprl oči in za nekaj trenutkov zaspal.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je pri tem dejala, da v primerjavi z ekipo nekdanjega predsednika Joeja Bidna Trumpovi predstavniki ničesar ne prikrivajo. »Predsednik Trump in njegova celotna ekipa smo bili odprti in transparentni glede predsednikovega zdravja, ki je še naprej izjemno,« je za Times dejala Leavittova.

Trump je bil od januarja sicer že dvakrat na zdravniškem pregledu. Na oktobrskem kognitivnem testu je po lastnih besedah dobil vse možne točke. Pri časniku The Independent pravijo, da takšen test ne preverja stopnje inteligence ali nivoja IQ, temveč preverja kognitivno prizadetost, na vprašanja pa znajo odgovoriti nekajletni otroci.