Trump si bolj kot miru z Iranom želi »zmage«

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je »zadržal« nov val napadov na Iran. Iz Teherana so v Islamabad poslali nove predloge za sklenitev trajnega mirovnega sporazuma. Toda to še zdaleč ne pomeni, da bi lahko govorili, da smo blizu konca nesmiselne vojne, ki je pretresla celotno regijo.

Razmere so nepredvidljive. Dejstvo je, da med Združenimi državami in Iranom potekajo pogajanja. Zdi se, da si tako Bela hiša kot iranske oblasti želijo končati to vojno. Toda Donald Trump se je včeraj sestal z vrhom vojske in se pripravlja tudi na nadaljevanje napadov. Ameriško-izraelska vojna je tudi ameriško notranjepolitično vprašanje, in to nekaj mesecev pred vmesnimi volitvami. Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah vojni proti Iranu nasprotujeta slabi dve tretjini Američanov. Trump veliko bolj od miru samega po sebi – zakaj je potem sploh začel to vojno? – želi abotno nepremišljeno vojaško ekskurzijo (ne le) ameriški javnosti prodati kot »vojno zmago«. Za to trenutno nima niti enega argumenta.