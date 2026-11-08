Trump si je po porazu našel novo desno roko

Dosedanji namestnik šefice kabineta Susie Wiles za domovinsko varnost je z njim od leta 2015. Med obema Trumpovima mandatoma je ustanovil odvetniško organizacijo America First Legal, ki zagotavlja pravno pomoč konservativcem in napada demokratsko administracijo. Prva šefica predsednikovega kabineta Susie Wiles, ki je prav tako arhitektka Trumpove druge predsedniške zmage, pa odhaja med politične svetovalce.

Morda se Trumpu zdi, da za spopad z demokrati in njihovimi grožnjami ni dovolj močna, tega pa nihče ne more trditi za 41-letnega Stephena Millerja, ki mu pripisujejo največje zasluge za nepopustljivo priseljensko politiko. Nekateri demokratski politiki sicer že svarijo, da izzivanje zmernejših volivcev ni pametna poteza, saj so se mnogi prav zaradi tega po štirih skrajno levih letih demokratskega predsednika Joeja Bidna obrnili k Trumpu. Okrepljena struja demokratičnih socialistov, v katero sodita tudi newyorška predstavnica Alexandria Ocasio-Cortez in tamkajšnji župan Zohran Mamdani, pa bo morda le želela uresničiti svoje predvolilne obljube.