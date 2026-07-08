Trump zagrozil, da s Španijo ne želi več nobene trgovine

Ameriški predsednik Donald Trump je danes ob robu vrha zveze Nato v Ankari Španiji zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov, ker oblasti v Madridu niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu in ker ne namenjajo dovolj sredstev za obrambo. Kritičen je bil tudi do drugih članic zavezništva.

»Španija je izgubljen primer. Ne želimo več nobene trgovine s Španijo,« je na začetku dvostranskega srečanja z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem dejal Trump in zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov z Madridom. Španskim oblastem je očital, da ne prispevajo dovolj k skupni obrambi in da za obrambo ne namenjajo dovolj proračunskih sredstev.

Kritičen je bil tudi do drugih največjih evropskih zaveznic, ki ZDA niso želele pomagati v vojni proti Iranu, pri čemer je izpostavil Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo in Italijo. »Vprašali smo jih, ali se želijo pridružiti, pa so vsi rekli ne,« je dejal. Evropske zaveznice ZDA niso podprle, ZDA pa so za njihovo zaščito pred Rusijo v zadnjih letih porabile tisoč milijard dolarjev, je poudaril ameriški predsednik.

Mark Rutte je poskušal pomiriti Trumpa in ponovil, da je z evropskih letališč poletelo 5000 letal v podporo ameriški operaciji v Iranu. FOTO: Umit Bektas/Reuters

Rutte poskušal pomiriti Trumpa

Rutte je poskušal pomiriti Trumpa in ponovil, da je z evropskih letališč poletelo 5000 letal v podporo ameriški operaciji v Iranu. O naložbah v obrambo pa je dejal, da so evropske zaveznice lani in letos v obrambo v primerjavi z letom 2024 vložile dodatnih več kot 250 milijard dolarjev. Tudi Španija je dosegla dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo, je dejal. »To je vaša zmaga. Brez vas se to ne bi zgodilo,« je povedal ameriškemu predsedniku. »Zato ga imam rad,« mu je odvrnil Trump.

Predsednik ZDA je kljub temu vztrajal, da je nezadovoljen z Natom, tudi zaradi ravnanja v zvezi z danskim avtonomnim ozemljem Grenlandijo. To ozemlje ZDA potrebujejo za »zaščito sveta«, je izjavil.

Generalni sekretar zavezništva mu je zagotovil, da bo poskrbel za uresničitev njunega januarskega dogovora o okviru pogajanj o Grenlandiji, s katerimi bi si ZDA zagotovile večji vpliv na arktičnem otoku. Danska premierka Mette Frederiksen je danes v Ankari ponovila, da Grenlandija ni naprodaj.

V ospredju vrha zavezništva v turški prestolnici, ki poteka v znamenju napetosti med obema stranema Atlantika, so povečevanje obrambnih izdatkov držav članic, krepitev zmogljivosti obrambne industrije in nadaljnja podpora Ukrajini.