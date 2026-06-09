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    Svet

    Trump spet grozi Iranu

    Ameriška vojska za sestrelitev vojaškega helikopterja v Hormuški ožini krivi Teheran.
    Ameriški vojaški helikopterji v Hormuški ožini na fotografiji ameriške vojske z 18. aprila. Foto - Afp
    Galerija
    Ameriški vojaški helikopterji v Hormuški ožini na fotografiji ameriške vojske z 18. aprila. Foto - Afp
    Barbara Kramžar
    9. 6. 2026 | 20:56
    9. 6. 2026 | 21:58
    3:43
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    Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu spet zagrozil z vojaškim obračunom. Njegovi vojaški poveljniki so ga obvestili, da je režim v Teheranu v Hormuški ožini  sestrelil ameriški helikopter, je sporočil na svojem družbenem omrežju ter se zavezal k maščevanju: »ZDA morajo nujno odgovoriti!«

    Pilota, ki po predsednikovih navedbah nista ranjena. so rešili z novo brezpilotno ladjo, vodeno z umetno inteligenco, so sporočili v ameriškem vojaškem poveljstvu. Brez posadke ju je našla v bližini obale Omana ter odpeljala na varno.

    Ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    Ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Nathan Howard/Reuters

    Trump je pred tem zadrževal izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je hotel vojno spet prenesti na Iran. Ta je judovsko državo napadel zaradi obračunavanja s proiranskim Hezbolahom v Libanonu. Ameriški predsednik je še v ponedeljek popoldne govoril s skorajšnjem dogovoru z Iranom: »Če bomo bombardirali, bo ubitih veliko ljudi. Kdo to hoče? Jaz ne.« Raje je napovedoval popolno zmago v nekaj tednih. Zdaj kliče k maščevanju.

    Iranski zunanji minister Abas Aragči je vse tuje vojaške sile »kakor mogoče hitro« pozval k umiku iz območja Hormuza, zaradi njih naj bi bila tveganja človeških napak, nesreč ali navzkrižnega ognja. Iranske oborožene sile so po njegovem v pripravljenosti zaradi morebitnih kršitev iranskega zračnega prostora, zemlje ali voda. »Da bi zmanjšali tveganja, je najbolje, če se umaknejo. Raje imamo jezik diplomacije, a govorimo tudi druge jezike.«

    Iranski zunanji minister Abas Aragči s pakistanskim kolegom. FOTO: Seyed Abbas Araghchi Via Telegra Via Reuters
    Iranski zunanji minister Abas Aragči s pakistanskim kolegom. FOTO: Seyed Abbas Araghchi Via Telegra Via Reuters

    Izraelski vojaški poveljniki Ejal Zamir pa je nedavne napade na Iran označil za znanilce veliko pomembnejših in večjih operacij. Napovedal je nadaljevanje obračunavanja s »teroristično infrastrukturo« v Libanonu, vključno z tisto iz bližine Bejruta. Če bo Iran zaradi tega napadal še naprej, bodo odgovorili s protinapadom. »Iranski poskus izenačenja in spremembe realnosti bo propadel.«

    Trump je doslej zatrjeval, da je čas na ameriški strani. Blokada iranskih pristanišč je Iranu odvzela najpomembnejši vir dohodka, inflacija raste v nebo, država vse težje plačuje uradnike in vojake. Tudi nekateri ameriški konservativci pa menijo, da avtoritarni režimi ne odgovarjajo ljudstvu v enaki meri kot demokratični, ter se sprašujejo, če niso ajatole in islamska revolucionarna garda pridobili čas za ponovno oboroževanje. 

    Brezpilotno letalo nad Bejrutom. FOTO: Joseph Eid/Afp
    Brezpilotno letalo nad Bejrutom. FOTO: Joseph Eid/Afp

    Do iranske vojne je v ZDA prevladovala vojaška doktrina, da je treba sovražnika poraziti z veliko in prevladujočo močjo. To zagovarja tudi Netanjahu, ki svari pred lovkami islamske republike na vsem bližnjevzhodnem območju ter še posebej v Gazi ter Libanonu. Iran je za malega in velikega satana, kot so Izrael in ZDA označevali v Teheranu, največji sponzor mednarodnega terorizma.

    Že vojna v Ukrajini pa kaže na spremenjene vojaške razmere zaradi novih tehnologij. Brezpilotna letala izenačujejo ukrajinsko vojsko z na papirju mogočnejšo rusko. Tudi desetine milijonov dolarjev vredni ameriški helikopter naj bi sestrelil iranski dron.

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