Trump spet grozi Iranu

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Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu spet zagrozil z vojaškim obračunom. Njegovi vojaški poveljniki so ga obvestili, da je režim v Teheranu v Hormuški ožini sestrelil ameriški helikopter, je sporočil na svojem družbenem omrežju ter se zavezal k maščevanju: »ZDA morajo nujno odgovoriti!«
Pilota, ki po predsednikovih navedbah nista ranjena. so rešili z novo brezpilotno ladjo, vodeno z umetno inteligenco, so sporočili v ameriškem vojaškem poveljstvu. Brez posadke ju je našla v bližini obale Omana ter odpeljala na varno.
Trump je pred tem zadrževal izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je hotel vojno spet prenesti na Iran. Ta je judovsko državo napadel zaradi obračunavanja s proiranskim Hezbolahom v Libanonu. Ameriški predsednik je še v ponedeljek popoldne govoril s skorajšnjem dogovoru z Iranom: »Če bomo bombardirali, bo ubitih veliko ljudi. Kdo to hoče? Jaz ne.« Raje je napovedoval popolno zmago v nekaj tednih. Zdaj kliče k maščevanju.
Iranski zunanji minister Abas Aragči je vse tuje vojaške sile »kakor mogoče hitro« pozval k umiku iz območja Hormuza, zaradi njih naj bi bila tveganja človeških napak, nesreč ali navzkrižnega ognja. Iranske oborožene sile so po njegovem v pripravljenosti zaradi morebitnih kršitev iranskega zračnega prostora, zemlje ali voda. »Da bi zmanjšali tveganja, je najbolje, če se umaknejo. Raje imamo jezik diplomacije, a govorimo tudi druge jezike.«
Izraelski vojaški poveljniki Ejal Zamir pa je nedavne napade na Iran označil za znanilce veliko pomembnejših in večjih operacij. Napovedal je nadaljevanje obračunavanja s »teroristično infrastrukturo« v Libanonu, vključno z tisto iz bližine Bejruta. Če bo Iran zaradi tega napadal še naprej, bodo odgovorili s protinapadom. »Iranski poskus izenačenja in spremembe realnosti bo propadel.«
Trump je doslej zatrjeval, da je čas na ameriški strani. Blokada iranskih pristanišč je Iranu odvzela najpomembnejši vir dohodka, inflacija raste v nebo, država vse težje plačuje uradnike in vojake. Tudi nekateri ameriški konservativci pa menijo, da avtoritarni režimi ne odgovarjajo ljudstvu v enaki meri kot demokratični, ter se sprašujejo, če niso ajatole in islamska revolucionarna garda pridobili čas za ponovno oboroževanje.
Do iranske vojne je v ZDA prevladovala vojaška doktrina, da je treba sovražnika poraziti z veliko in prevladujočo močjo. To zagovarja tudi Netanjahu, ki svari pred lovkami islamske republike na vsem bližnjevzhodnem območju ter še posebej v Gazi ter Libanonu. Iran je za malega in velikega satana, kot so Izrael in ZDA označevali v Teheranu, največji sponzor mednarodnega terorizma.
Že vojna v Ukrajini pa kaže na spremenjene vojaške razmere zaradi novih tehnologij. Brezpilotna letala izenačujejo ukrajinsko vojsko z na papirju mogočnejšo rusko. Tudi desetine milijonov dolarjev vredni ameriški helikopter naj bi sestrelil iranski dron.
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