Trump spet grozi z zmanjšanjem ameriške vojske v Nemčiji

»ZDA preučujejo in pregledujejo možno zmanjšanje vojaških sil v Nemčiji, z odločenostjo, da bo o tem odločeno v kratkem. Hvala za pozornost v tej zadevi.« Komaj je kralj Karel III. malce pomiril bes ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi prepovedi pristajanja ameriških vojaških letal v britanskih oporiščih na začetku napada na Iran, že se je spravil na Nemčijo. Tamkajšnji kancler Friedrich Merz je republikanskega prvaka razjezil z oceno, da je Iran ponižal ZDA.

Nemčija je že vse po drugi svetovni vojni osrednja gostiteljica ameriških oboroženih sil v Evropi, tam jih je do 35 tisoč. Zahodni Nemci so bili po drugi svetovni vonji nadvse hvaležni zahodnim zaveznikom, ki so se po izbruhu hladne vojne s Sovjetsko zvezo z ZDA na čelu postavili na njihovo stran. Trump pa je poskušal tretjino teh vojakov umakniti iz osrednje evropske države že v prvem mandatu, a mu je to preprečil kongres. Demokratski predsednik Joe Biden je odločitev spreobrnil, ponovni republikanski predsednik pa bo zdaj očitno nestrinjanje zaveznikov z iransko vojno poskušal ponovno izkoristiti za umik.