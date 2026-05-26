Trump spet »samoobrambno« napadel Iran

Kljub diplomatskim prizadevanjem za končanje iranske vojne je ameriška vojska v ponedeljek zvečer »samoobrambno« napadla islamsko republiko. Po poročilu ameriškega centralnega poveljstva so ciljali na izstrelišča raket v južnem delu napadene države ter na plovila, ki naj bi na strateških plovnih poteh za vojaške in tovorne ladje nastavljala mine.

»Ameriško centralno poveljstvo še naprej brani naše sile, kljub zadrževanju zaradi trajajočega premirja,« je povedal predstavnik za tisk Centcom-a Tim Hawkins. Iranski pogajalci so bili med napadom v Dohi, obe strani pa sta zmanjševali upanja na skorajšnji dogovor. V še enem udarcu zanj se je izraelski premier Benjamin Netanjahu pred tem zaobljubljal, da bo v Libanonu uničil proiranski Hezbolah.