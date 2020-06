Trump spet v predvolilni vročici

Ameriški predsednik Donald Trump. Foto Nicholas Kamm Afp

Republikanski predsednik je spet kritiziral tudi nemški vojaški proračun. Foto Kay Nietfeld Afp

New York - Po mesecih karantene zaradi pandemije covida 19 se je republikanski predsednik ZDAvrnil v predvolilni boj, a je bilo videti, kot da ni nikoli izstopil iz njega. Tudi v oklahomski Tulsi je udrihal čez demokratskega predsedniškega kandidata »zaspanega, »lažnive medije« in »kitajski virus«, po zadnjih nemirih pa je dodal še levičarske anarhiste, ki podirajo spomenike in zažigajo ameriške zastave.Republikanski predsednik je Bidna in njegove je obtožil, da hočejo kaznovati obiskovalce, ne pa požigalce cerkva, ter »vaše misli, ne pa njihovih nasilnih dejanj«. Po njegovem prepričanju je nekdanji demokratski podpredsednik podprl »vsak globalistični napad na Ameriko« in še posebej vstop Kitajske v Svetovno trgovinsko organizacijo, »najslabši dogovor od vseh«. Kitajska in Iran čakata le na Bidnovo zmago, saj naj bi si v tem primeru prilastila ZDA, je govoril Trump: »Kitajska marioneta je bil vedno na napačni strani zgodovine.«Na zunanjepolitičnem področju je pohvalil še rusko in savdsko pomoč pri obvladovanju zadnje naftne krize, zato pa se je obregnil ob », ki je zelo prijetna ženska«, a noče plačevati dovolj za vojsko. Potrdil je umik dela ameriških vojakov iz Nemčije, ki zemeljski plin raje kot od ZDA kupuje od Rusije, pred katero naj bi jo varovali Američani. »Ne bodo nas prenašali okoli, toliko držav nas prenaša okoli!«Večino govora pa je vendarle namenil domačim nasprotnikom, ki nasprotujejo pravici do nošnje orožja, pridobivanju fosilnih energij s pomočjo hidravličnega drobljenja skrilavcev (fracking) ter se zavzemajo za anarhijo. Trump je poudaril, da je z zagotovitvijo dobro plačanih delovnih mest za temnopolte Američane v štirih letih naredil več kot Joe Biden v 47 letih, pa tudi, da dvajset od dvajsetih najbolj nevarnih mest v ZDA nadzorujejo demokrati.»Najboljše šele prihaja!« je svojim privržencem zagotavljal Trump, pri nečem pa se je republikanski predsednik že zmotil: pred odhodom v Tulso je napovedoval rekordne množice, arena v Tulsi pa je ostal na pol prazen. Nekateri verjamejo, da so predsednika prenesli naokoli mladi nasprotniki, ki so rezervirali na sto tisoče vstopnic, a jih niso prevzeli, čeprav je Trumpo krivil demonstrante. Za mnoge je bila sporna tudi odločitev večine udeležencev, da ne bodo uporabljali zaščitnih mask, ki so jih ponujali organizatorji. Tik pred prireditvijo so sporočili, da so pri šestih pomočnikih Trumpove kampanje odkrili okuženost z novim koronavirusom.