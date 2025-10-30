Trump: Sporazum o redkih zemljah je zdaj sklenjen in velja za ves svet

Kitajska in ZDA sta dosegli soglasje o rešitvi glavnih trgovinskih vprašanj, je danes po srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sporočil kitajski voditelj Xi Jinping in pozval k čimprejšnji uresničitvi dogovorov. Peking je po pogovorih sporočil, da bo za eno leto odložil omejitve glede izvoza redkih zemelj.

Evropska komisija je pozdravila dogovor. Kaj to pomeni za EU, niso želeli komentirati. So pa zagotovili, da bodo več povedali po petkovem srečanju delegacij EU in Kitajske v Bruslju.

Pogajalski ekipi obeh držav sta »izmenjali poglobljena stališča o pomembnih gospodarskih in trgovinskih vprašanjih ter dosegli soglasje o njihovi rešitvi,« je dejal Xi, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua, ki pa podrobnosti o konkretnih dogovorih ni navedla.

Kitajska naj bi po poročanju britanskega BBC v zameno za znižanje ameriških carin za eno leto odložila izvozne omejitve za redke zemlje, ki so ključne za proizvodnjo sodobnih tehnologij, in pristala na nakup »ogromnih količin« ameriške soje.

Kot je dodal Xi, bi morali obe ekipi čim prej »dokončati nadaljnje delo, ohraniti in izvajati soglasje ter zagotoviti oprijemljive rezultate«, da bi pomirjujoče vplivali na gospodarstva Kitajske, ZDA in sveta, poročanje Xinhua povzema francoska AFP.

Poudaril je, da imata obe državi »obetavne možnosti« za sodelovanje na različnih področjih, kot so umetna inteligenca, ravnanje z nezakonitimi priseljenci ter ukrepi proti kibernetskim goljufijam in pranju denarja.

Trump srečanje s Xijem označil za velik uspeh

Trump je danes po zaključku pogovorov s Xi Jinpingom njuno srečanje označil za velik uspeh. S Xijem sta dosegla enoletni sporazum o redkih zemljah, je dejal in naznanil, da bo Washington takoj znižal carine na kitajsko blago, sprejete kot odgovor na pritok fentanila v ZDA.

Kot je dejal Trump, je dosegel dogovor s Xijem v sporu glede kitajskega nadzora izvoza redkih zemelj. »Sporazum o redkih zemljah je zdaj sklenjen in velja za ves svet,« je dejal novinarjem na krovu letala Air Force One ob odhodu iz Južne Koreje, kjer je potekalo srečanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriški predsednik je dejal, da bo Kitajska od ZDA kupila »znatne količine« soje in drugih kmetijskih proizvodov. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Kot je dejal, je sporazum sklenjen za eno leto in se ga lahko podaljša, drugih podrobnosti pa ni pojasnil. Trump je sicer nedavno Kitajski zaradi poostritve nadzora nad izvozom redkih zemelj zagrozil s 100-odstotnimi carinami na uvoz, a je nato grožnjo umaknil.

Napovedal je tudi, da bo Washington znižal vse carine na kitajsko blago, ki jih je sprejel v odgovor na pritok fentanila v ZDA, in sicer s takojšnjim učinkom. Napovedal je, da se bodo te carine znižale z 20 na 10 odstotkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Washington je Peking večkrat obtožil odgovornosti za dotok fentanila v ZDA, kjer je ta droga v zadnjih letih povzročila pravo epidemijo in zahtevala več deset tisoč smrtnih žrtev.

Trump je tudi zagotovil, da bosta Washington in Peking »sodelovala« glede vojne v Ukrajini, po njegovih besedah pa s kitajskim predsednikom v pogovorih nista odprla vprašanja Tajvana.

Ameriški predsednik je dejal še, da bo Kitajska od ZDA kupila »znatne količine« soje in drugih kmetijskih proizvodov. Kitajska je ključni trg za ameriške pridelovalce soje, vendar je država zaradi trgovinskih napetosti zamrznila svoj uvoz.

Trump je pozneje na družbenem omrežju Truth Social sporočil, da namerava Kitajska kupovati nafto in plin v ZDA. Kitajska bo sprožila postopek za nakup ameriške energije, je zapisal in dodal, da bi to »lahko prišlo do zelo obsežne transakcije«, ki bi vključevala nafto in plin iz »velike zvezne države Aljaska«.

Peking se na te navedbe še ni odzval, glede na izjavo kitajske vlade pa sta se voditelja na srečanju v Južni Koreji dogovorila o napredku pri sodelovanju na področju trgovine in energetike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trump je srečanje označil za velik uspeh in napovedal, da bo aprila prihodnje leto obiskal Kitajsko, Xi pa naj bi kmalu zatem obiskal Združene države. Predsednik ZDA je Xija pohvalil kot »izjemnega voditelja zelo močne države«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogovori med voditeljema dveh največjih svetovnih gospodarstev, ki sta se med Trumpovo turnejo po Aziji sestala v Južni Koreji, so trajali več kot poldrugo uro. To je bilo njuno prvo srečanje po letu 2019.