FOTO:Trump sporoča, da mu gre zelo dobro, a bodo prihodnji dnevi odločilni

Zdravnik optimističen

Washington – »Začenjam se dobro počutiti!« je ameriški predsedniksporočil v videoposnetku iz washingtonske vojaške bolnišnice Walterja Reeda.74-letni republikanec, ki zaradi svoje starosti, teže in spola sodi v rizično skupino, je zdravila, ki jih dobiva, imenoval božji čudež in obljubil, da se bo bojeval za bolnike s covidom 19 po vsem svetu. Povedal je tudi, da prva dama Melania nima tako resnih simptomov kot on.»Kot ste verjetno brali, je malce mlajša od mene, čisto malo,« se je pošalil o svoji petdesetletni soprogi slovenskega rodu. Zaradi tega je zelo vesel, a se dobro počuti tudi sam in verjame v skorajšnje zelo dobre rezultate. Previdno optimističen je tudi njegov zdravnik, ki je sporočil, da je bil predsednik v soboto pokonci in je opravljal svoje delo.Trump poleg cinka, vitamina D, aspirina in nekaterih drugih dodatkov dobiva najnovejša zdravila kot protivirusno remdesivir kalifornijskega podjetja Gilead Sciences ter mešanico protiteles podjetja newyorškega Regenerona, nesporazumi pa so nastopili zaradi različnih informacij o poteku bolezni. Šele njegov šef kabinetaje novinarjem povedal, da je bilo predsednikovo zdravje zelo zaskrbljujoče in da bodo prihodnji dnevi odločilni, zdravnik Conley pa v soboto opoldne ni hotel govoriti o priklopljenju na kisik, kar naj bi se zgodilo v Beli hiši pred prevozom v bolnišnico.Kritični mediji domnevajo tudi večdnevno prikrivanje bolezni in s tem širjenje virusa, saj je okužbe priznalo že več ljudi, ki so bili v minulem tednu v njegovi družbi. Trump je v video posnetku povedal samo, da se ni počutil preveč dobro, a je zdaj veliko boljši. »Moram se vrniti, saj moramo še vedno Ameriko spet narediti véliko!«Da gre Trumpu zelo dobro, je že včeraj ocenil njegov zdravnik. V četrtek je imel še vročino, kašljal je in bil utrujen, v minulih štiriindvajsetih urah pa vročine ni imel več, izboljšuje se tudi drugo. Prejel je že mešanico protiteles podjetja Regeneron REGN-COV2, ki vežejo protein virusov in tako zmanjšajo njihovo količino v telesu, ter nekatere druge dodatke, začeli so tudi s petdnevnim jemanjem protivirusnega zdravila remdesivir.Po podatkih državnega inštituta za zdravje NIH se hudi bolniki s tem zdravilom ob pravočasnem jemanju pozdravijo za trideset odstotkov hitreje, smrtnost pa je z njim za štirideset odstotkov manjša. Predsednik ima 74 let, je moški in prevelike teže, je ocenil dr. Sean Conley, kar vse povečuje tveganje, a je za drugače zelo zdrav »in se počuti, kot da bi že lahko odšel iz bolnišnice.« Ne dobiva dodatnega kisika in je »v zelo dobrem razpoloženju«. Še naprej natančno merijo tudi vse njegove druge telesne funkcije kot srce, ledvice in jetra.Še bolje se po njegovih besedah počuti prva dama Melania, ki ne potrebuje obravnave v bolnišnici. Zdravnik pa je omenil tudi 72 ur po Trumpovi diagnozi, kar je že vzbudili veliko razburjenje med kritičnimi novinarji. To bi namreč pomenilo en dan bolezni več od dosedanjih informacij in s tem morebitno neprevidno širjenje okuženosti. Zdaj je tudi nekdanji guverner New Jerseya, ki je Trumpu pomagal pri pripravah na torkovo predsedniško debato, sporočil svojo okuženost, navzočnost virusa pa so odkrili tudi pri številnih udeležencih predstavitve nominiranke za novo vrhovno sodnicopred tednom dni. Del ameriških medijev zato že dvomi v iskrenost zdravniškega sporočila. Navajajo neimenovani vir iz Bele hiše, da je predsednikovo stanje zelo zaskrbljujoče in da bo prihodnjih 48 ur odločilnih.