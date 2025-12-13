Trump stavi na prihodnost

Nova ameriška strategija nacionalne varnosti, objavljena ta teden, na 33 straneh obljublja jasen okvir za tekmovanje velikih sil, a obenem razkriva administracijo, ki se prihodnosti boji bolj kot tekmecev. Pomembna je zato, ker formalno usmerja vojaško, diplomatsko in gospodarsko politiko največje sile sveta, v praksi pa, kot kaže dokument, nacionalni interes prepleta z logiko kratkoročnega izčrpavanja zavezništev in »plenilske« ekonomije.

Bralec bo v članku našel razlago, zakaj NSS hkrati govori o koncu »večnih vojn« in o nuji, da ZDA ostanejo globalni arbiter, zakaj migracije preoblikuje v »invazijo« in kako to vpliva na zavezništva v Evropi ter na razumevanje Monroejeve doktrine v 21. stoletju. Ob tem se odpre tudi vprašanje, ali slog »America First« še sploh dopušča dolgoročne mednarodne ureditve ali pa pomeni začetek nadzorovane – ali nenadzorovane – likvidacije dosedanjega reda.