Trump svari, da bo Biden uničil ameriške sanje

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek zvečer v govoru pred Belo hišo v okviru nacionalne konvencije republikanske stranke sprejel predsedniško nominacijo. V svojem govoru na konvenciji opozoril, da bo njegov izzivalec demokrat Joe Biden porušil ameriške sanje, če bo novembra na predsedniških volitvah osvojil Belo hišo. »Te volitve bodo odločile, ali bomo rešili ameriške sanje ali pa bomo dopustili, da socialistični program ruši našo usodo,« je povedal.



Trump in republikanci so v štirih dneh konvencije do četrtka, ko je predsednik sprejel nominacijo stranke za novi mandat, Američanom opisovali temno prihodnost v primeru Bidnove zmage in ironično opisovali to, kar se pravkar dogaja - gospodarsko nazadovanje, visoka brezposelnost, nasilje na ulicah in umiranje zaradi koronavirusa.



Trump je v svojega nasprotnika upodobil kot »uničevalca ameriške veličine«. Kot poroča BBC, je napovedal da bodo demokrati

spodbudili anarhiste k nasilju v ameriških mestih.



Trump je sinoči volilce nagovoril, naj ga obdržijo v predsedniški funkciji še nadaljna štiri leta in obljubil, da bo zajezil pandemijo koronavirusa, ki je opustošila ameriško gospodarstvo in umiril nemire, ki jih je sprožilo policijsko nasilje nad temnopoltimi.



Trump je govor v Rožnem vrtu Bele hiše pred okrog 1800 povabljenimi, ki so ga brez maske ali medsebojne razdalje prekinjali z vzkliki »še štiri leta«, bral s telepromterja. Govor so skušali motiti protestniki, ki so ulico stran od Bele hiše navijali glasno glasbo, na koncu pa je vse preglasil veličasten in verjetno nezakonit ognjemet, podoben tistemu za dan neodvisnosti.



Zaključek republikanske konvencije napoveduje desettedenski boj do volitev 3. novembra, mediji pa napovedujejo, da naj bi bila prihajajoča kampanja ena najostrejših doslej.