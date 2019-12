Trump svari Rusijo, Sirijo in Iran pred prelivanjem krvi v Idlibu

Ameriški predsednikje zjutraj s svojega posestva Mar a Lago na Floridi tvitnil opozorilo Rusiji, Siriji in Iranu pred prelivanjem krvi v sirskem Idlibu. Dodal je, da si Turčija zelo prizadeva, da bi to zaustavila.»Rusija, Sirija in Iran pobijajo ali so na poti, da pobijejo tisoče nedolžnih civilistov v provinci Idlib. Ne delajte tega! Turčija si zelo prizadeva, da ustavi ta pokol,« je tvitnil predsednik ZDA.Ruske sile in sile zveste sirskemu predsedniku Bašarju al Asadu so okrepile bombne napade na tarče v Idlibu, ki je še zadnji malce večji žep upornikov proti Asadovemu režimu v Siriji.Voditelji Turčije, Rusije in Irana so se septembra v Ankari po spopadih, ki so ustvarili 500.000 novih beguncev, dogovorili o umiritvi spopadov v Idlibu. Zadnje dni se spopadi ponovno zaostrujejo.Tiskovni predstavnik turškega predsednika Ibrahim Kalin je v torek po pogovorih turške delegacije v Moskvi dejal, da si bo Rusija prizadevala za zaustavitvi spopadov v Idlibu.