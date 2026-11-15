Trump težave v letalskem prometu naprtil Bidnovi vladi

Predsednik ZDA Donald Trump je danes kritiziral prejšnjo demokratsko vlado predsednika Joeja Bidna in jo okrivil za slabo stanje infrastrukture v ameriškem zračnem prometu, potem ko je v petek v ZDA prišlo do večurne popolne zaustavitve letalskega prometa zaradi telekomunikacijskega izpada.

»Bidnova vlada je bila katastrofa za ameriško zvezno agencijo za letalski promet (FAA). Vse, česar so se dotaknili, se je pokvarilo. Veliko denarja so porabili nerazumno, zaradi česar je že tako star in pokvarjen sistem postal še slabši, kot je bil na začetku,« je Trump danes zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Prizemljitev prizadela več milijonov Američanov

S tem se je po skoraj dveh dneh odzval na petkovo večurno prizemljitev vseh letal v ZDA, ki je prizadela več milijonov Američanov. Trump je ob tem v ločenem zapisu na Truth Social pozval kongres, naj odobri dodatna sredstva za sisteme za nadzor letenja.

»Če bo kongres odobril nujno potrebna sredstva, bomo lahko hitro in učinkovito zgradili sistem za nadzor zračnega prometa. To bo najboljši sistem na svetu. Velika večina našega sedanjega sistema za nadzor zračnega prometa je stara 50 let – to je absurdno! Z delom smo že začeli, vendar bi ga bilo treba opraviti naenkrat, ne postopoma. Kongres to mora odobriti,« je zapisal.

Ameriški minister za promet Sean Duffy je že v soboto izrazil podoben poziv in kongres zaprosil za 50 milijard dolarjev sredstev.

Več demokratov je medtem kritiziralo Duffyja in Trumpovo vlado. »Trump in republikanci so imeli nadzor nad kongresom in bi lahko že zdavnaj zagotovili sredstva za sistem nadzora nad zračnim prometom,« je na omrežju X zapisal guverner zvezne države Illinois JB Pritzker, pri čemer je Duffyju očital zavajanje.

Guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul pa je Duffyja pozvala k odstopu in menila, da so imeli srečo, da nihče ni umrl.

Stanje naj bi se postopoma normaliziralo

Prizemljitev vseh letal v ZDA ni povzročila le velikega kaosa v letalskem prometu po vsej državi, temveč je zbudila tudi resno zaskrbljenost glede zastarele infrastrukture, ki naj bi bila kriva za težave, ter njene morebitne ranljivosti za kibernetske napade.

Težave v sistemu so se namreč po navedbah vlade pojavile med vzdrževalnimi deli, ko je tehnološko podjetje L3Harris bakrene kable menjavalo z optičnimi. Stanje v zračnem prometu v ZDA naj bi se medtem danes do večera postopoma normaliziralo, je povedal vodja FAA Bryan Bedford.

V petek je bilo po njegovih besedah skupno odpovedanih 12.000 letov, v soboto je bilo po podatkih spletne strani za spremljanje letov FlightAware odpovedanih več kot 6600 letov, njihovo današnje število pa ocenjujejo na približno 1200, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Petkova zaustavitev poletov v ZDA je bila prva tovrstna na nacionalni ravni po januarju 2023, ko je odpovedal pomemben računalniški sistem FAA za obveščanje pilotov. Šlo je tudi za najobsežnejši tovrsten ukrep po terorističnih napadih 11. septembra 2001.