Po neugodni anketi Trump napovedal razširitev tožbe proti New York Timesu

Ameriški predsednik Donald Trump je po objavi neugodne javnomnenjske ankete napovedal, da bo razširil obstoječo tožbo za obrekovanje proti časniku New York Times, poroča Guardian.

Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju truth social, bo v tožbo vključil tudi anketo Times/Siena University, ki mu kaže 40-odstotno podporo med Američani.

»Anketa Times Siena, ki je vedno izjemno negativna do mene, bo dodana moji tožbi proti propadajočemu New York Timesu,« je zapisal Trump in dodal, da so bile ankete »močno pristranske v korist demokratov«.

Po njegovih besedah bodo v časniku »v celoti odgovarjali za vse radikalno leve laži in kršitve«. Pri tem je dejal, da bi morale biti »lažne ankete kaznivo dejanje«, saj po njegovem ne odražajo dejanskega stanja v državi.

Leta 2020 je sodišče zavrglo tudi tožbo njegove predsedniške kampanje proti časopisu. FOTO: Stephani Spindel/Reuters

Trump se je obregnil tudi ob vsebino ankete in poudaril, da imajo Združene države »najmočnejše gospodarstvo v zgodovini in najtrdnejšo mejo doslej«, zato se mu zdi 40-odstotna podpora nerazumno nizka.

Trdil je, da demokrati »uničujejo zdravstvo«, sam pa naj bi poskušal razmere izboljšati, a da mu ankete kljub temu pripisujejo »lažno nizke številke«.

Nikjer več kot 50-odstotna podpora

Zadnja anketa New York Timesa ugotavlja, da je podpora Trumpu padla za tri odstotke v primerjavi s prejšnjo raziskavo, na 40 odstotkov. Manj kot tretjina vprašanih meni, da je državi danes bolje kot pred letom dni, 51 odstotkov pa ocenjuje, da je Trumpova politika poslabšala kakovost življenja.

Časnik je zapisal tudi, da večina volivcev ne odobrava predsednikovega ravnanja na ključnih področjih, kot so gospodarstvo, priseljevanje, vojna med Rusijo in Ukrajino ter njegove poteze v Venezueli. Kar 57 odstotkov anketiranih meni, da si Trump postavlja napačne prioritete.

Zadnja anketa New York Timesa ugotavlja, da je podpora Trumpu padla za tri odstotke v primerjavi s prejšnjo raziskavo, na 40 odstotkov. FOTO: Angela Weiss/AFP

Podobne rezultate kažejo tudi druge januarske ankete: Quinnipiac in CNN mu pripisujeta 40-odstotno podporo, Marist 39 odstotkov, CBS in Reuters 41 odstotkov, medtem ko mu konservativnejša Wall Street Journal in Rasmussen pripisujeta 45 oziroma 46 odstotkov podpore. Nobena izmed januarskih anket ni pokazala več kot 50-odstotne podpore.

New York Times je Trumpove obtožbe zavrnil in zagovarjal svojo metodologijo. Tiskovni predstavnik časnika Charlie Stadtlander je poudaril, da predsednik sicer mara ankete, ki so mu naklonjene, in zavrača tiste, ki mu niso, vendar to nima nobene povezave z načinom izvajanja raziskav. Po njegovih besedah je cilj časnika pripraviti kar najbolj zanesljivo merjenje javnega mnenja, ne glede na politične posledice.

Trump je New York Times že septembra lani tožil za 15 milijard ameriških dolarjev (približno 12,7 milijard evrov) zaradi domnevno lažnivega poročanja, povezanega z njegovo kariero in premoženjem. Sodišče je tožbo sprva zavrglo, a mu je dovolilo vložitev dopolnjene tožbe, kar je Trump oktobra tudi storil, postopek pa se nadaljuje.

Pred tem je bil Trump v tožbah proti istemu časniku večkrat neuspešen: leta 2021 je tožil zaradi poročanja o svojih davčnih napovedih, a je bila tožba leta 2023 zavržena, Trump pa je moral poravnati sodne stroške. Leta 2020 je sodišče zavrglo tudi tožbo njegove predsedniške kampanje proti časopisu.