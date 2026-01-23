  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Po neugodni anketi Trump napovedal razširitev tožbe proti New York Timesu

    Trump je bil v dosedanjih tožbah časopisa sicer neuspešen.
    Trump je New York Times že septembra lani tožil za 15 milijard ameriških dolarjev (približno 12,7 milijard evrov) zaradi domnevno lažnivega poročanja, povezanega z njegovo kariero in premoženjem. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    Galerija
    Trump je New York Times že septembra lani tožil za 15 milijard ameriških dolarjev (približno 12,7 milijard evrov) zaradi domnevno lažnivega poročanja, povezanega z njegovo kariero in premoženjem. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    R. I.
    23. 1. 2026 | 09:07
    23. 1. 2026 | 09:24
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je po objavi neugodne javnomnenjske ankete napovedal, da bo razširil obstoječo tožbo za obrekovanje proti časniku New York Times, poroča Guardian

    Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju truth social, bo v tožbo vključil tudi anketo Times/Siena University, ki mu kaže 40-odstotno podporo med Američani.

    »Anketa Times Siena, ki je vedno izjemno negativna do mene, bo dodana moji tožbi proti propadajočemu New York Timesu,« je zapisal Trump in dodal, da so bile ankete »močno pristranske v korist demokratov«.

    Po njegovih besedah bodo v časniku »v celoti odgovarjali za vse radikalno leve laži in kršitve«. Pri tem je dejal, da bi morale biti »lažne ankete kaznivo dejanje«, saj po njegovem ne odražajo dejanskega stanja v državi.

    Leta 2020 je sodišče zavrglo tudi tožbo njegove predsedniške kampanje proti časopisu. FOTO: Stephani Spindel/Reuters
    Leta 2020 je sodišče zavrglo tudi tožbo njegove predsedniške kampanje proti časopisu. FOTO: Stephani Spindel/Reuters

    Trump se je obregnil tudi ob vsebino ankete in poudaril, da imajo Združene države »najmočnejše gospodarstvo v zgodovini in najtrdnejšo mejo doslej«, zato se mu zdi 40-odstotna podpora nerazumno nizka.

    Trdil je, da demokrati »uničujejo zdravstvo«, sam pa naj bi poskušal razmere izboljšati, a da mu ankete kljub temu pripisujejo »lažno nizke številke«.

    Nikjer več kot 50-odstotna podpora

    Zadnja anketa New York Timesa ugotavlja, da je podpora Trumpu padla za tri odstotke v primerjavi s prejšnjo raziskavo, na 40 odstotkov. Manj kot tretjina vprašanih meni, da je državi danes bolje kot pred letom dni, 51 odstotkov pa ocenjuje, da je Trumpova politika poslabšala kakovost življenja.

    Časnik je zapisal tudi, da večina volivcev ne odobrava predsednikovega ravnanja na ključnih področjih, kot so gospodarstvo, priseljevanje, vojna med Rusijo in Ukrajino ter njegove poteze v Venezueli. Kar 57 odstotkov anketiranih meni, da si Trump postavlja napačne prioritete.

    Zadnja anketa New York Timesa ugotavlja, da je podpora Trumpu padla za tri odstotke v primerjavi s prejšnjo raziskavo, na 40 odstotkov. FOTO: Angela Weiss/AFP
    Zadnja anketa New York Timesa ugotavlja, da je podpora Trumpu padla za tri odstotke v primerjavi s prejšnjo raziskavo, na 40 odstotkov. FOTO: Angela Weiss/AFP

    Podobne rezultate kažejo tudi druge januarske ankete: Quinnipiac in CNN mu pripisujeta 40-odstotno podporo, Marist 39 odstotkov, CBS in Reuters 41 odstotkov, medtem ko mu konservativnejša Wall Street Journal in Rasmussen pripisujeta 45 oziroma 46 odstotkov podpore. Nobena izmed januarskih anket ni pokazala več kot 50-odstotne podpore.

    New York Times je Trumpove obtožbe zavrnil in zagovarjal svojo metodologijo. Tiskovni predstavnik časnika Charlie Stadtlander je poudaril, da predsednik sicer mara ankete, ki so mu naklonjene, in zavrača tiste, ki mu niso, vendar to nima nobene povezave z načinom izvajanja raziskav. Po njegovih besedah je cilj časnika pripraviti kar najbolj zanesljivo merjenje javnega mnenja, ne glede na politične posledice.

    Trump je New York Times že septembra lani tožil za 15 milijard ameriških dolarjev (približno 12,7 milijard evrov) zaradi domnevno lažnivega poročanja, povezanega z njegovo kariero in premoženjem. Sodišče je tožbo sprva zavrglo, a mu je dovolilo vložitev dopolnjene tožbe, kar je Trump oktobra tudi storil, postopek pa se nadaljuje.

    Pred tem je bil Trump v tožbah proti istemu časniku večkrat neuspešen: leta 2021 je tožil zaradi poročanja o svojih davčnih napovedih, a je bila tožba leta 2023 zavržena, Trump pa je moral poravnati sodne stroške. Leta 2020 je sodišče zavrglo tudi tožbo njegove predsedniške kampanje proti časopisu.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Francija z zavezniki v Sredozemlju prestregla naftni tanker iz Rusije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    22. 1. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpNew York Timestožbaraziskavaanketa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    KGZS

    Župan Železnikov kljub opozorilom KPK ne odstopa in ohranja obe funkciji

    Povedal je, da so postopek proti njemu sprožili določeni člani političnih opcij na zbornici.
    23. 1. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Uvodnik

    Kako bi se počutil Trump, če bi Musk rekel, da bo vzel njegovo domačijo?

    Svetovni gospodarski forum v Davosu je zaznamoval Trumpov pritisk na globalni red, kar prinaša izzive za EU in prihodnost multilateralizma.
    Janez Markeš 23. 1. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    V zadnjih letih je svojo tehniko skakanja bolj prilagodil za letenje

    Na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu visoko meri tudi Lanišek. Glavni favorit tudi zanj Prevc, ki je bil včeraj trikrat najdaljši.
    Miha Šimnovec 23. 1. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tožba New York Timesa

    Po neugodni anketi Trump napovedal razširitev tožbe proti New York Timesu

    Trump je bil v dosedanjih tožbah časopisa sicer neuspešen.
    23. 1. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Kakšna je cena ženske svobode? 250.000 ali več

    Svoboda izbire partnerja zgolj po karakterju ni univerzalna pravica, ampak privilegij tistih, ki imajo dovolj denarja.
    Pija Kapitanovič 23. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    V zadnjih letih je svojo tehniko skakanja bolj prilagodil za letenje

    Na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu visoko meri tudi Lanišek. Glavni favorit tudi zanj Prevc, ki je bil včeraj trikrat najdaljši.
    Miha Šimnovec 23. 1. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tožba New York Timesa

    Po neugodni anketi Trump napovedal razširitev tožbe proti New York Timesu

    Trump je bil v dosedanjih tožbah časopisa sicer neuspešen.
    23. 1. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kolumna

    Kakšna je cena ženske svobode? 250.000 ali več

    Svoboda izbire partnerja zgolj po karakterju ni univerzalna pravica, ampak privilegij tistih, ki imajo dovolj denarja.
    Pija Kapitanovič 23. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo