Trumpova najnovejša trditev: Jemanje paracetamola povzroča avtizem pri dojenčkih

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bodo zdravniki odslej nosečnicam odsvetovali paracetamol, saj trdi, da povzroča avtizem pri novorojenčkih, poroča BBC. Paracetamol spada v skupino analgetikov, v Sloveniji se med drugim nahaja v lekadolu, v ZDA pa v priljubljeni znamki tylenol.

Trump je v ponedeljek skupaj z ameriškim ministrom za zdravstvo Robertom F. Kennedyjem ml. dejal, da lahko nosečnice paracetamol oziroma acetaminofen jemljejo le v primeru izredno visoke vročine. Nekatere študije so namreč pokazale povezavo med jemanjem paracetamola med nosečnostjo in avtizmom pri novorojenčkih, a so ugotovitve teh študij nedosledne in nedokončne. Podjetje Kenvue, ki proizvaja tylenol, zagovarja uporabo zdravila pri nosečnicah.

»Verjamemo, da neodvisna, zanesljiva znanost dokazuje, da jemanje acetaminofena ne povzroča avtizma. Absolutno se ne strinjamo z kakršnimkoli namigovanjem k nasprotnemu in smo zaradi takšnih izjav globoko zaskrbljeni za zdravje bodočih mater,« so za BBC dejali pri podjetju Kenvue. Acetaminofen je najvarnejši analgetik za nosečnice – brez njega bodo nosečnice lahko izbirale le med trpljenjem simptomov, kot je vročina, ali pa se bodo zatekle k bolj tveganim rešitvam, so še dejali v sporočilu.

Robert F. Kennedy ml. neutemeljeno trdi, da tudi cepiva povzročajo avtizem. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Kennedy je dejal, da bo Vladni urad za hrano in zdravila (FDA) zdravnikom posredoval obvestilo o potencialnih tveganjih jemanja tylenola pri nosečnicah. Urad bo prav tako spremenil varnostno oznako na embalaži zdravila in začel javno kampanjo za ozaveščanje o tveganju zdravila.

Minister za zdravstvo je dodal, da bo FDA za zdravljenje avtizma kmalu odobrila tudi zdravilo leucovorin, snov, ki se pri rakavih pacientih uporablja kot protistrup za toksine kemoterapije. Direktor FDA Marty Makary je dejal, da bo odobritev temeljila na raziskavi, ki nakazuje, da leucovorin lahko pomaga avtističnim otrokom, ki jim primanjkuje folata (oblike vitamina B), razviti govorne sposobnosti.

Kennedy je aprila obljubil, da bodo začeli intenzivno testiranje in raziskovanje avtizma, v roku petih mesecev pa bo predstavil vzroke za to razvojno motnjo. Strokovnjaki avtizem preiskujejo že več desetletij, večina pa se jih strinja, da ne obstaja le en vzrok za nastanek razvojne motnje, temveč da nanjo vpliva kompleksna mešanica genetskih in okoljskih dejavnikov.

Predsednik ameriškega združenja porodničarjev in ginekologov (ACOG) Steven Fleischman je v odzivu na ponedeljkovo izjavo zapisal, da Trumpove in Kennedyjeve trditve ne temeljijo na podlagi celostnih dokazov, obenem pa nevarno posplošujejo vzroke za nevrološke zaplete pri otrocih.

Pri ACOG so prav tako dejali, da je tylenol eden redkih varnih analgetikov za nosečnice. Paracetamol priporočajo tudi druge vlade in zdravstvene organizacije po svetu.