    Svet

    Trump: Tuje države plešejo po ulicah, a ne bodo dolgo

    Republikanski predsednik obljublja iste rezultate z drugimi ukrepi: »Lahko uničim države, ne smem pa jim zaračunati enega samega dolarja. Kako noro je to?«
    Predsednik Donald Trump na tiskovni konferenci po razsodbi ustavnega sodišča. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Galerija
    Predsednik Donald Trump na tiskovni konferenci po razsodbi ustavnega sodišča. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Barbara Kramžar
    20. 2. 2026 | 20:43
    20. 2. 2026 | 20:54
    3:39
    A+A-

    Po razsodbi vrhovnega sodišča o neustavnosti carin se je z besedami o globokem razočaranju oglasil republikanski predsednik Donald Trump: »Sram me je za nekatere člane sodišča, absolutno sram, ker niso imeli poguma narediti, kar je dobro za našo državo.«  Po večinskem mnenju najvišjega sodišča ZDA ameriška ustava pristojnost za določanje carin daje kongresu in ne predsedniku.

    image_alt
    Trumpove carine niso zakonite

    »Tuje države, ki so nas desetletja odirale, so v ekstazi, plešejo na ulicah. A ne bodo dolgo,« je obtoževal republikanski prvak. Doslej se je lepo obnašal, saj ni hotel vplivati na odločitev sodišča, je ocenil. Z alternativnimi ukrepi, ki jih ima že pripravljene, pa bodo dobili še več denarja, je zagotovil. Takoj bo uveljavil globalne desetodstotne carine v okviru 122. poglavja trgovinskega zakona iz leta 1974, ki takšne ukrepe dovoljuje za 150 dni. V tem času bo preučil 301. poglavje tega zakona, ki carine dovoljuje pod drugimi pogoji.

    Sodniki ameriškega vrhovnega sodišča. FOTO: Evelyn Hockstein/ Reuters
    Sodniki ameriškega vrhovnega sodišča. FOTO: Evelyn Hockstein/ Reuters

    Razsodbo vrhovnega sodišča proti uporabi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih IEEPA iz leta 1977 je označil za smešno. Dovoljevala naj bi mu prepovedovanje trgovine, ne pa zaračunavanja carin. »Lahko uničim države, ne smem pa jim zaračunati enega samega dolarja. Kako noro je to?« Pri specifičnih sektorjih kot jeklo, aluminij  in avtomobili se je Trump zaradi pomembnosti za vojaško industrijo skliceval na 232. poglavje zakona o širitvi trgovine, in te bodo lahko ostale. 

    image_alt
    Trump: Pomirili smo osem vojn in bomo kmalu deveto

    Trump je posebej pohvalil konservativne sodnike Samuela Alita, Bretta Kavanaugha in Clarencea Thomasa, ki so se postavili na njegovo stran. Njegove besede o sramu so letele na Amy Coney Barrett in Neila Gorsucha, ki ju je imenoval sam in sta glasovala proti, ter na republikansko imenovanega predsednika vrhovnega sodišča Johna Robertsa, ki je spisal večinsko razsodbo. Republikanski predsednik je govoril o norcih ter pudljih republikancev le po imenu (rino). Demokratsko imenovane vrhovne sodnike, ki so tudi glasovali proti njegovi trgovinski politiki, je obtožil popolne lojalnosti do »ostudnih in glasnih« nasprotnikov ter celo strahu pred njimi. Po njegovem niso zadovoljni, da gre zdaj ZDA bolje kot kdajkoli. 

    Vrhovno sodišče v ameriški prestolnici Washington. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Vrhovno sodišče v ameriški prestolnici Washington. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    Dele vrhovnega sodišča je obsodil celo, da so jih prepričali tuji interesi. »Včasih smo doma delali večino avtomobilov, potem so proizvodnjo prevzele države kot Mehika, Kanada in Nemčija.« Po njegovem so carine končale pet od osmih vojn, kjer so zaradi njegovih groženj potihnili boji. Omenil je tudi strup fentanil, ki ga države s Kitajsko na čelu tihotapijo v ZDA, in ki jih zdaj tudi ne bo smel več kaznovati s carinami. Republikanski prvak je omenil še rekordne borzne vrednosti in vse druge uspehe, ki jih »geniji Nobelovi nagrajenci« niso predvideli.

    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Cedevita Olimpija pokalni prvak, Celjanke že osmo leto nepremagljive

    Košarkarji Cedevite Olimpije in košarkarice Cinkarne Celje so postali zmagovalci pokalnega tekmovanja Slovenije.
    20. 2. 2026 | 21:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vrhovno sodišče proti carinam

    Trump: Tuje države plešejo po ulicah, a ne bodo dolgo

    Republikanski predsednik obljublja iste rezultate z drugimi ukrepi: »Lahko uničim države, ne smem pa jim zaračunati enega samega dolarja. Kako noro je to?«
    Barbara Kramžar 20. 2. 2026 | 20:43
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Volitve

    Krogec, ki odgovarja na ključno vprašanje

    Čez mesec dni bomo odgovarjali, kakšno prihodnost hočemo. Na vprašanje se splača odgovoriti.
    Ali Žerdin 20. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
