    Svet

    Trump ubitemu aktivistu Kirku podelil posmrtno odlikovanje

    Na slovesnosti v Beli hiši je ameriški predsednik Charlieja Kirka označil za mučenika za resnico in svobodo.
    Umoru je sledilo zatiranje javnih osebnosti, ki so si upale opozarjati na Kirkova sporna stališča. FOTO: Jim Urquhart/Reuters
    Galerija
    Umoru je sledilo zatiranje javnih osebnosti, ki so si upale opozarjati na Kirkova sporna stališča. FOTO: Jim Urquhart/Reuters
    STA
    15. 10. 2025 | 06:37
    15. 10. 2025 | 06:37
    2:46
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na posebni slovesnosti ubitemu konservativnemu aktivistu Charlieju Kirku podelil posmrtno predsedniško medaljo svobode, kar je najvišje civilno odlikovanje v ZDA. Na slovesnosti v Beli hiši je Kirka označil za mučenika za resnico in svobodo.

    image_alt
    Charlie Kirk: Umrl je za nas, umrl, da bi uvideli

    V svojem govoru na javni slovesnosti, ki ji je prisostvoval tudi argentinski predsednik Javier Milei, je Trump Kirka primerjal s prav tako ubitim borcem za državljanske pravice temnopoltih Martinom Luthrom Kingom mlajšim in med drugim tudi s starogrškim filozofom Sokratom, svetim Petrom in ubitim predsednikom ZDA Abrahamom Lincolnom.

    Kirkova vdova Erika Kirk je Trumpovo medaljo označila za najboljše darilo pokojnemu možu, ki bi po njenih besedah v prihodnosti kandidiral za položaj predsednika ZDA. Vdova je navdušila večino Američanov, ko je na pogrebni slovesnosti dejala, da morilcu njenega 32-letnega moža odpušča.

    Trump je ob podelitvi odlikovanja znova napadel ameriško levico. »Po umoru Charlieja Kirka v naši državi ne sme biti nobene tolerance za nasilje radikalne levice, ekstremizem in teror. Dovolj nam je jezne drhali in ne bomo dovolili, da bodo naša mesta nevarna,« je nekaj dni pred napovedanimi vseameriškimi protesti proti njemu in njegovi vladi povedal Trump.

    Kirk je bil ustreljen prejšnji mesec med nastopom na univerzi v Utahu. Za njegov umor je obtožen 22-letni Tyler Robinson, ki mu grozi smrtna kazen.

    Ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    Odvzeli vizume, zatirali javne osebnosti

    Umoru je sledilo zatiranje javnih osebnosti, ki so si ob izrazih sožalja in obsodbe umora upale opozarjati na Kirkova sporna stališča glede pravic rasnih in drugih manjšin, priseljencev, žensk in orožja. Trump je tudi začel v ameriška mesta pošiljati vojsko.

    State Department je v torek sporočil, da so odvzeli vizume šestim tujcem zaradi zaničljivih objav o Kirku na družbenih medijih. Gre za posameznike iz Argentine, Brazilije, Nemčije, Mehike, Paragvaja in Južne Afrike, ki jih sporočilo ameriškega zunanjega ministrstva ne navaja poimensko. »Tujci, ki izkoriščajo ameriško gostoljubje in slavijo umor naših državljanov, bodo odstranjeni,« piše v sporočilu.

    Donald TrumpCharlie KirkZDABela hiša

