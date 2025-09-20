Trump udaril po Silicijevi dolini, za zaposlitev visoko usposobljenih tujcev vrtoglave pristojbine

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek odredil plačilo pristojbine v višini 100.000 dolarjev ob izdaji vizumov za delo visoko kvalificiranih tujih delavcev v ZDA. Ta odločitev bi lahko imela občutne posledice predvsem za ameriški tehnološki sektor, ki zaposluje večino prejemnikov teh vizumov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Glavno je, da bodo v ZDA prihajali odlični posamezniki in da bodo plačevali,« je Trump povedal novinarjem v Beli hiši.

Donald Trump je v petek podpisal tudi odredbo, ki uvaja pospešeno pot do stalnega prebivališča v ZDA za posameznike, ki bodo za to plačali znesek v višini milijona ameriških dolarjev. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Udarec nekdanjemu zavezniku Musku

Podelitev vizuma H-1B tujim delavcem s specializiranimi znanji, kot so znanstveniki, inženirji in računalniški programerji, omogoča opravljanje dela v ZDA za obdobje treh let in obenem z možnostjo podaljšanja na šest let.

ZDA letno na podlagi žreba podelijo 85.000 teh vizumom, pri čemer tri četrtine prejemnikov predstavljajo državljani Indije. Te zaposlujejo predvsem podjetja v tehnološkem sektorju.

Voditelji tehnoloških podjetij, vključno s Trumpovim nekdanjim zaveznikom Elonom Muskom, opozarjajo na posledice Trumpovega odloka. Prepričani so, da ZDA same ne premorejo zadostnega števila domačih talentov za zapolnitev ključnih delovnih mest v tehnološkem sektorju.

Ameriški minister za trgovino Howard Lutnick je na drugi strani dejal, da »vsa glavna podjetja« spremembe podpirajo.

Zlahka do stalnega prebivališča, če plačaš milijon

V skladu s Trumpovim odlokom bo obveznost plačila pristojbine začela veljati v nedeljo, minister za domovinsko varnost pa bo lahko za posameznike, podjetja ali panoge odredil oprostitev njenega plačila.

Število vlog za vizume H-1B se je sicer v zadnjih letih močno povečalo, vrhunec pa doseglo leta 2022 pod nekdanjim demokratskim predsednikom Joejem Bidnom. Največ zavrnitev je bilo na drugi strani leta 2018 v času Trumpovega prvega predsedniškega mandata.

ZDA so lani odobrile približno 400.000 vizumov H-1B, od tega je šlo v dveh tretjinah primerov za podaljšanja.

Trump je v petek podpisal tudi odredbo, ki med drugim uvaja pospešeno pot do stalnega prebivališča v ZDA za posameznike, ki bodo za to plačali znesek v višini milijona ameriških dolarjev.