Trump: Ukrajina ne bo dobila nazaj Krima, članstvo v Natu ne pride v poštev

Ameriški predsednik Donald Trump je danes poudaril, da lahko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski konča vojno z Rusijo, če to želi, da pa v okviru mirovnega sporazuma Ukrajina ne bo vstopila v Nato. Kot je še zapisal na družbenem omrežju Truth Social, Ukrajina tudi ne bo dobila nazaj Krima. Zelenski je poudaril, da mora biti mir trajen.

Trump bo sicer danes v Washingtonu gostil Zelenskega in več evropskih voditeljev na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini. Ti bodo sledili njegovemu srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski. V ospredju pogovorov bodo med drugim tudi varnostna jamstva za Ukrajino.

Pred Belo hišo policija že vzpostavlja varnostne ukrepe pred srečanjem predsednikov ZDA in Ukrajine. FOTO: Alexander Drago/Reuters

Zelenski, ki je po poročanju tujih tiskovnih agencij že prispel v Washington, je pred srečanjem s Trumpom posvaril pred polovičnimi sporazumi za končanje vojne. »Mir mora biti trajen,« je zapisal na družbenem omrežju X. Dodal je, da se ne sme ponoviti scenarij izpred let, ko je bila Ukrajina prisiljena predati Krim in del Donbasa na vzhodu države, Putin pa je to izkoristil kot odskočno desko za nov napad.

Zelenski je tudi poudaril, da varnostna jamstva, ki jih je Ukrajina prejela leta 1994, niso uspela zaščititi države. Dodal je, da Ukrajina ne bi smela prepustiti polotoka Krim Rusiji in da mora Rusija končati vojno, ki jo je začela.

»Upam, da bo naša skupna moč z Ameriko in našimi evropskimi prijatelji prisilila Rusijo k resničnemu miru,« je še zapisal ukrajinski predsednik. Kot piše BBC, bo tokrat s Trumpom ubral drugačen pristop kot ob njunem zadnjem srečanju v Beli hiši, ki se je končalo s prepirom in predčasno; fiaska ne bo želel ponoviti.

Macron, von der Leyen in Zelenski so se včeraj srečali na daljavo v okviru t. i. koalicije volnih v Fort de Bregancon v Bormes-les-Mimosas na jugu Francije. FOTO: Philippe Magoni/AFP

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na Belo hišo, bosta Trump in Zelenski najprej imela dvostranski pogovor v Ovalni pisarni Bele hiše. Zatem bo sledilo srečanje v širšem krogu z evropskimi voditelji.

Urnik današnjega dogajanja v Washingtonu Evropski voditelji bodo v Belo hišo prispeli ob šestih popoldne po našem času. Uro zatem bo Trump pozdravil Zelenskega, njuno srečanje za zaprtimi vrati je predvideno 19.15 po našem času. Ob 20.15 po našem času bo Trump pozdravil evropske voditelje, sledilo bo skupno fotografiranje. Ob devetih zvečer po našem času bodo na vrsti večstranski pogovori; do kdaj naj bi trajali, še ostaja odprto. (vir: BBC)

Trump je po srečanju s Putinom izpostavil, da je najboljši način za konec vojne sklenitev mirovnega dogovora. Kot je pojasnil v objavi na omrežju Truth Social, bi mirovni dogovor končal vojno, medtem ko dogovori o prekinitvi ognja pogosto ne zdržijo.