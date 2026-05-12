Trump upa, da Xi njegove ponudbe ne bo mogel zavrniti

S spremstvom poslovnežev, med katerimi so Tim Cook iz Appla, Larry Fink iz BlackRocka, Robert Kelly Ortberg iz Boeinga in Christiano Amon iz Qualcomma, ter z iransko vojno v zaledju bo ameriški predsednik Donald Trump poskušal ta teden kitajskega kolega Xi Jinpinga prepričati o več velikih poslih. V zameno za ameriško nafto, deloma tehnologijo in trg, od Kitajske pričakuje, da se bo odpovedala pomembnemu delu vplivu na Bližnjem vzhodu ter zahodni polobli.

Za uspešno srečanje mora Trump priti v Peking s ponudbo, ki je predsednik Xi Jinping ne bo mogel zavrniti. Zahteve so znane. Po desetletjih kitajskega prevzemanja ameriške industrije je za republikanskega predsednika uresničevanje trgovinskega premirja, ki predvideva obsežne kitajske nakupe ameriških kmetijskih in drugih izdelkov kljub na skoraj petdeset odstotkov podvojenim carinam na kitajski uvoz, le vprašanje trgovinske pravičnosti.