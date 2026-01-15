Trump ustavil izdajanje viz za prebivalce 75. držav

Ameriški predsednik Donald Trump je ukazal ustaviti izdajanje viz za obisk ZDA v 75. državah sveta. Med njimi bodo po 21. januarju Bosna in Hercegovina, Makedonija, Rusija, Brazilija, Somalija in številne druge.* Viz za obisk ZDA ne bodo izdajali niti prebivalcem Irana, kjer republikanski predsednik tehta vojaško intervencijo zaradi nasilja oblasti. Drugod so nove omejitve videti bolj odgovor na razkrivanje velikopoteznih poneverb davkoplačevalskega denarja v priseljeniških skupnostih v ZDA.

Najbolj na tapeti so Somalci v Minnesoti, kjer se zaradi otroških vrtcev brez otrok in domov za upokojence v zasebnih stanovanjih, plačanih z javnimi sredstvi, množijo obtožnice in obsodbe. Zvezne republikanske oblasti so v demokratsko vodeno Minnesoto poslale agente zvezne službe za priseljevanje in carine ICE in pod streli enega izmed njih je minuli teden v Minneapolisu umrla 37-letna mati treh otrok Renee Nicole Good.