Trump napovedal visoke carine za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake

Ameriški predsednik Donald Trump je na omrežju truth social zapisal, da bo s 1. februarjem uvedel 10-odstotne carine proti državam, ki uvažajo dobrine v ZDA, poroča BBC. Trump je zapisal, da bodo carine veljale, dokler ne sklene odgovora za »popoln in totalen nakup Grenlandije«.

Carine bo s 1. junijem povišal na 25 odstotkov, če ne dosežejo dogovora. Carine so namenjene državam, ki so na Grenlandijo poslale svoje vojake, med njimi Danska, Norveška, Švedska, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Nizozemska in Finska, poroča BBC.

Trump med države sicer ni vključil Slovenije, kljub temu da smo na Grenlandijo poslali dva častnika.

Francija je na Grenlandijo že poslala 15 vojakov, Nemčija 13. Okrepitve prihajajo še iz Švedske (3 častniki), Norveške (dva vojaka), Finske (dva častnika), Nizozemske (en mornariški časnik) in Združenega kraljestva (en častnik).

Trump je spomnil, da skušajo ZDA Grenlandijo kupiti že več kot 150 let. »Mnogi predsedniki so to poskušali, in to z dobrim razlogom, vendar je Danska to vedno zavrnila. Zdaj je zaradi Zlate kupole in sodobnih obrambnih in napadalnih oborožitvenih sistemov potreba po PRIDOBITVI še posebej pomembna,« je zapisal.

ZDA so več let prizanašale Danski in Evropski uniji, ker jim niso zaračunavale carin, je zapisal Trump. »Čas je, da nam Danska povrne,« je še dejal in dodal, da na nitki visi svetovni mir, sam pa bo sprejel močne ukrepe, da se bo izognil nevarni situaciji.

Ob koncu zapisa je Trump še poudaril, da so ZDA pripravljene na takojšnja pogajanja z Dansko in/ali katero koli od teh držav.

Na Grenlandiji kot tudi na Danskem potekajo množični protesti proti Trumpovim nameram, da kupi ali zavzame arktični otok. FOTO: Alessandro Rampazzo/AFP

Trump je v preteklosti večkrat ponovil, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo, pri tem pa ni izključil niti možnosti prevzema s silo. Bela hiša je v četrtek sporočila, da nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima nobenega vpliva na načrte predsednika Trumpa o ameriškem prevzemu tega danskega avtonomnega ozemlja. Trump je že v petek državam, ki nasprotujejo njegovim načrtom na Grenlandiji, zagrozil z uvedbo novih carin.