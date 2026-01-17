  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Trump napovedal visoke carine za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake

    Ameriški predsednik bo carine junija zvišal z 10 na 25 odstotkov, če mu ne bo omogočen nakup Grenlandije.
    FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Galerija
    FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Ma. J., STA
    17. 1. 2026 | 18:06
    17. 1. 2026 | 19:25
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je na omrežju truth social zapisal, da bo s 1. februarjem uvedel 10-odstotne carine proti državam, ki uvažajo dobrine v ZDA, poroča BBC. Trump je zapisal, da bodo carine veljale, dokler ne sklene odgovora za »popoln in totalen nakup Grenlandije«.

    image_alt
    Potrjeno: Slovenija na Grenlandijo pošilja dva častnika

    Carine bo s 1. junijem povišal na 25 odstotkov, če ne dosežejo dogovora. Carine so namenjene državam, ki so na Grenlandijo poslale svoje vojake, med njimi Danska, Norveška, Švedska, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Nizozemska in Finska, poroča BBC.

    Trump med države sicer ni vključil Slovenije, kljub temu da smo na Grenlandijo poslali dva častnika. 

    Francija je na Grenlandijo že poslala 15 vojakov, Nemčija 13. Okrepitve prihajajo še iz Švedske (3 častniki), Norveške (dva vojaka), Finske (dva častnika), Nizozemske (en mornariški časnik) in Združenega kraljestva (en častnik).

    Trump je spomnil, da skušajo ZDA Grenlandijo kupiti že več kot 150 let. »Mnogi predsedniki so to poskušali, in to z dobrim razlogom, vendar je Danska to vedno zavrnila. Zdaj je zaradi Zlate kupole in sodobnih obrambnih in napadalnih oborožitvenih sistemov potreba po PRIDOBITVI še posebej pomembna,« je zapisal.

    ZDA so več let prizanašale Danski in Evropski uniji, ker jim niso zaračunavale carin, je zapisal Trump. »Čas je, da nam Danska povrne,« je še dejal in dodal, da na nitki visi svetovni mir, sam pa bo sprejel močne ukrepe, da se bo izognil nevarni situaciji. 

    Ob koncu zapisa je Trump še poudaril, da so ZDA pripravljene na takojšnja pogajanja z Dansko in/ali katero koli od teh držav.

    Na Grenlandiji kot tudi na Danskem potekajo množični protesti proti Trumpovim nameram, da kupi ali zavzame arktični otok. FOTO: Alessandro Rampazzo/AFP
    Na Grenlandiji kot tudi na Danskem potekajo množični protesti proti Trumpovim nameram, da kupi ali zavzame arktični otok. FOTO: Alessandro Rampazzo/AFP

    Trump je v preteklosti večkrat ponovil, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo, pri tem pa ni izključil niti možnosti prevzema s silo. Bela hiša je v četrtek sporočila, da nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima nobenega vpliva na načrte predsednika Trumpa o ameriškem prevzemu tega danskega avtonomnega ozemlja. Trump je že v petek državam, ki nasprotujejo njegovim načrtom na Grenlandiji, zagrozil z uvedbo novih carin.

    Na Danskem in Grenlandiji protesti proti Trumpovim prizadevanjem za prevzem otoka

    Protestniki v Københavnu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP z danskimi in grenlandskimi zastavami preplavili trg pred mestno hišo in vzklikali »Kalaallit Nunaat!«, grenlandsko ime za ta arktični otok. Shod se je začel ob 12. uri, protestniki pa so se ustavili tudi pred veleposlaništvom ZDA.

    Proteste na Danskem so organizirala grenlandska združenja. »Cilj je poslati jasno in enotno sporočilo spoštovanja grenlandske demokracije in temeljnih človekovih pravic,« je na svoji spletni strani zapisalo združenje Uagut, ki povezuje Grenlandce na Danskem.

    »Nedavni dogodki so Grenlandijo ter Grenlandce na Grenlandiji in na Danskem postavili pod velik pritisk,« je v izjavi za AFP poudarila predsednica združenja Uagut Julie Rademacher in pozvala k enotnosti. Ob tem je Grenlandce pozvala, naj stopijo skupaj.

    Protest se je kasneje začel tudi v Nuuku. Demonstracije, ki se jih je po poročanju AFP udeležilo več tisoč ljudi, so potekale mirno.

    Protestniki, med njimi tudi predsednik grenlandske vlade Jens-Frederik Nielsen, so vihteli grenlandske zastave, skandirali gesla in peli tradicionalne inuitske pesmi. Mnogi so nosili kapice z napisom Make America Go Away (Naj Amerika izgine), ki je parodija Trumpovega gesla Make America Great Again (Naj Amerika spet postane velika).

    Po besedah organizatorjev protesta v Nuuku je namen shoda »pokazati, da smo enotni in da podpiramo naše politike, diplomate in partnerje«. Poudarili so tudi, da zahtevajo »spoštovanje pravice naše države do samoodločbe in spoštovanje nas kot naroda (...), mednarodnega prava in mednarodnih pravnih načel«.

    Po zadnji javnomnenjski raziskavi, objavljeni januarja 2025, 85 odstotkov Grenlandcev nasprotuje priključitvi ozemlja ZDA, medtem ko jih priključitev podpira le šest odstotkov.

