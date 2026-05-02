    Svet

    Trump uvedel nove sankcije proti Kubi

    Sankcije vključujejo tudi tuje banke, ki sodelujejo s kubansko vlado in dodatne omejitve priseljevanja iz Kube v ZDA.
    Ameriški predsednik Donald Trump je v petek uvedel dodatne sankcije proti Kubi, je sporočila Bela hiša. Trump, ki je Kubi doslej večkrat grozil s posredovanjem za zamenjavo oblasti, je uvedel sankcije proti osebam in organizacijam, ki gospodarsko sodelujejo s Kubo.

    Trump je z izvršnim ukazom uvedel sankcije proti osebam, ki delujejo v energetskem, rudarskem in drugih sektorjih na Kubi ter proti vsem, za katere je bilo ugotovljeno, da so vpleteni v resne kršitve človekovih pravic.

    Sankcije vključujejo tudi tuje banke, ki sodelujejo s kubansko vlado in dodatne omejitve priseljevanja iz Kube v ZDA za osebe, ki so osumljene kršenja človekovih pravic.

    Bela hiša je opozorila, da bo banka iz druge države, ki omogoča transakcije za osebo, proti kateri so na Kubi uvedene sankcije, soočena z zaprtjem svojih računov na Wall Streetu ali prepovedjo poslovanja v dolarjih.

