    Svet

    Trump v Chicago napotil 300 pripadnikov nacionalne garde

    Pred tem je zvezno sodišče v Portlandu začasno preprečilo Trumpovi administraciji, da bi tja razporedila 200 vojakov.
    Zaradi protestov je Trump v Chicago napotil nacionalno gardo. FOTO: Scott Olson/AFP
    Galerija
    Zaradi protestov je Trump v Chicago napotil nacionalno gardo. FOTO: Scott Olson/AFP
    R. I.
    5. 10. 2025 | 10:22
    5. 10. 2025 | 10:22
    3:50
    A+A-

    Ameriški predsednik Donald Trump je odobril napotitev 300 pripadnikov nacionalne garde v Chicago, da bi se spopadli s po njegovih besedah »kriminalom izven nadzora«. Ta poteza je, kot poroča BBC, sledila nekaj ur po tem, ko so imigracijske oblasti sporočile, da so se v mestu, ki ga upravljajo demokrati, spopadle s protestniki in ustrelile oboroženo žensko, ko je ta skupaj z drugimi z avtomobili trčila v vozila organov pregona. 

    Nekaj pred tem je zvezno sodišče v Portlandu, Oregonu – še enem liberalnem mestu – začasno preprečilo Trumpovi administraciji, da bi tja razporedila 200 vojakov. Sodnica Karin Immergut je Trumpove izjave o razmerah v Portlandu označila za »nevezane na dejstva« in dejala, da ta poteza krši ustavo, navaja BBC.

    »Od samega začetka poudarjam, da je število potrebnih ali zaželenih zveznih vojakov enako nič,« je po poročanju CNN na sobotni novinarski konferenci dejal župan Portlanda Keith Wilson.

    Predsednik in njegova administracija sta navedla večtedenske demonstracije pred objektom za imigracije v Portlandu in jih označila za »nasilne nemire». Lokalni uradniki tej opredelitvi nasprotujejo in v tožbi trdijo, da so bili protesti majhni, dokler Trumpova napoved o nacionalni gardi ni ponovno pritegnila pozornosti.

    Državni in lokalni voditelji že tedne kritizirajo Trumpove načrte za razporeditev vojakov in jih označujejo za zlorabo moči. Guverner Illinoisa JB Pritzker je dejal, da Trump »poskuša ustvariti krizo«.

    Pripadniki imigracijskih sil. FOTO: Octavio Jones/AFP  
    Pripadniki imigracijskih sil. FOTO: Octavio Jones/AFP  

    Pravna vprašanja

    Chicago je sicer zadnje mesto, ki je tarča sporne razporeditve vojakov, pridružilo pa se je Washingtonu, Los Angelesu, Memphisu in Portlandu. Razporeditve so sprožile pravna in ustavna vprašanja, saj vojaške enote nacionalne garde običajno razporedi guverner zvezne države, stoletne zakone pa omejujejo vladno uporabo vojske za notranje zadeve.

    »Sredi nenehnih nasilnih nemirov in brezpravnosti, ki jih lokalni voditelji, kot je [guverner] Pritzker, nočejo ustaviti, je predsednik Trump odobril 300 pripadnikov nacionalne garde za zaščito zveznih uradnikov in premoženja,« je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Abigail Jackson. »Predsednik Trump ne bo zaprl oči pred brezpravjem, ki pesti ameriška mesta.«

    V soboto – tik pred tem, ko je Trump odobril napotitev vojakov – je osebje ameriške mejne straže v Chicagu ustrelilo žensko, potem ko je skupina ljudi z avtomobili trčila v vozila službe za izvrševanje imigracijskih zakonov, je v izjavi navedlo Ministrstvo za domovinsko varnost (DHS). Ženska je bila oborožena, je navedeno v izjavi. Kako poškodovana je ženska, po poročanju BBC, ni jasno, naj pa bi se po navedbah DHS sama odpeljala v bolnišnico. 

    V začetku tega tedna je predsednik govoril o svojih tekočih vojaških razporeditvah v ameriških mestih, ko je nagovoril visoke vojaške voditelje. Vojaškim voditeljem je povedal, da želi, da se ameriška mesta uporabljajo kot »vadbišča« za ameriške enote, da se lahko borijo proti »notranjemu sovražniku«. Trump je skoraj mesec dni grozil, da bo v Chicago poslal vojsko, pri čemer je navedel kriminal in streljanja v mestu.

    nacionalna garda Donald Trump nemiri ZDA Chicago

