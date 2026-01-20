Trump v Davos na pogovore o usodi Grenlandije

V politični srhljivki o usodi­ Grenlandije bo jutri glavno prizorišče­ Davos. Tam pričakujejo ameriškega predsednika Donalda­ Trumpa, ki je napovedal srečanja z različnimi akterji ob robu Svetovnega gospodarskega foruma. S svojo politiko in objavami Trump na stari celini vzbuja vse več zgražanja.

»To je novo dno,« je Trumpove grožnje in izsiljevanje glede ozemlja v Bruslju opisala švedska finančna ministrica Elisabeth Svantesson. Prepričana je, da bi tudi Evropejci morali pritisniti na ZDA.Tudi Emmanuel Macron je v nastopu v Davosu očital ZDA, da hočejo spodkopati evropske izvozne interese in zahtevajo kar največje popuščanje.