    PREMIUM   D+   |   Svet

    Trump v Davos na pogovore o usodi Grenlandije

    Kdo vse naj bi se udeležil sestanka v švicarskih Alpah, danes še ni bilo znano.
    Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo odziv EU na ameriške odločitve neomajen, enoten in sorazmeren. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo odziv EU na ameriške odločitve neomajen, enoten in sorazmeren. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Peter Žerjavič
    20. 1. 2026 | 20:04
    20. 1. 2026 | 21:03
    V politični srhljivki o usodi­ Grenlandije bo jutri glavno prizorišče­ Davos. Tam pričakujejo ameriškega predsednika Donalda­ Trumpa, ki je napovedal srečanja z različnimi akterji ob robu Svetovnega gospodarskega foruma. S svojo politiko in objavami Trump na stari celini vzbuja vse več zgražanja.

    »To je novo dno,« je Trumpove grožnje in izsiljevanje glede ozemlja v Bruslju opisala švedska finančna ministrica Elisabeth Svantesson. Prepričana je, da bi tudi Evropejci morali pritisniti na ZDA.Tudi Emmanuel Macron je v nastopu v Davosu očital ZDA, da hočejo spodkopati evropske izvozne interese in zahtevajo kar največje popuščanje.

    Čezatlantska frontaUrsula von der LeyenDonald TrumpDavosFrancijatrgovinaEmmanuel MacronGrenlandija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

