Trump se je v Generalni skupščini nominiral za Nobelovo nagrado

Predsednik ZDA Donald Trump je bil danes v govoru na zasedanju Generalne skupščine ZN kritičen do svetovne organizacije, ki jo je označil za neučinkovito. Med drugim je dejal, da ZN spodbujajo in financirajo ilegalne migracije po svetu. Velik del svojega govora je namenil kritikam »globalističnih politik« na področju migracij in podnebnih sprememb.

»Končal sem sedem vojn v le sedmih mesecih,« se je v govoru pohvalil predsednik ZDA, pri čemer je med drugim omenil tudi Kosovo in Srbijo.

Dodal je, da Združeni narodi pri tem »niso sodelovali in niso bili v pomoč«. »Imajo izjemen potencial, vendar ga ne izkoriščajo. Zdi se, da je vse, kar počnejo, pisanje zelo ostrih pisem, ki jim nikoli ne sledijo nobeni ukrepi. To so prazne besede, prazne besede pa ne rešijo vojn,« je še dejal Trump.

Menil je, da bi si za svoje posredovanje v spopadih po svetu zaslužil Nobelovo nagrado za mir.

Poudaril je tudi, da se zavzema za premirje v Gazi, vendar »Hamas zavrača pogoje za mir«. Izpostavil je, da mora palestinsko gibanje takoj osvoboditi vse izraelske talce. Trump je bil kritičen tudi do držav, ki so v zadnjem času priznale Palestino, kar je označil kot nagrado za terorizem.

Svojevrstno mnenje o govoru ameriškega suverena je z gestami izrazil tudi ukrajinski predsednik. FOTO: Alexander Drago/Reuters

Glede vojne v Ukrajini je dejal, da je »mislil, da bo to vojno najlažje in najhitreje končal« zaradi svojega odnosa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, a se je izkazalo, da je to težja naloga. Kritiziral je države, ki po njegovih besedah financirajo vojno v Ukrajini s kupovanjem ruskih energentov, pri čemer je omenil tako Kitajsko in Indijo kot nekatere članice Nata.

Evropo je pozval, naj sledi ZDA in še zaostri sankcije proti Rusiji.»Borijo se proti Rusiji, hkrati pa kupujejo rusko nafto,« je dejal in napovedal, da bo o tem danes govoril tudi z evropskimi voditelji.

Evropske države so sicer po njegovih besedah uničene in propadle zaradi svoje migracijske politike. Pozval jih je, naj glede migracij sledijo ukrepom njegove vlade, pri čemer je bil kritičen do »globalistične politike«.

V tej luči se je posvetil tudi politiki na področju podnebnih sprememb, ki jih je označil za največjo prevaro v zgodovini, kritiziral je okoljske ukrepe in boj proti globalnemu segrevanju. Ob tem je zagovarjal umik ZDA iz »lažnega pariškega sporazuma«.

»Priseljevanje in njihove samomorilske ideje na področju energetike bodo pomenile smrt zahodne Evrope, če ne bodo nemudoma ukrepali. (...) Vaše države so na poti v pekel,« je evropskim voditeljem sporočil predsednik ZDA.

Veliko posrednih in neposrednih kritik je v svojem nagovoru namenil tudi Kitajski, med drugim glede trgovine, energetike in tehnologije.

Predsednik ZDA, čigar nagovor je v dvorani spremljala tudi prva dama Melania Trump, se je sicer ob začetku svojega govora, ko je kritiziral Združene narode, obregnil tudi ob samo poslopje sedeža ZN in opremo v njem.

Prva dama ZDA je bila med govorom soproga precej osamljena na tribunah. FOTO: Alexander Drago/Reuters

»Vse, kar sem dobil od Združenih narodov, so bile tekoče stopnice, ki so se med vožnjo navzgor ustavile ravno na sredini. Če prva dama ne bi bila v odlični formi, bi padla. A ona je v odlični formi. Oba sva v dobri formi. In potem še teleprompter, ki ni deloval. To sta edini dve stvari, ki sem ju dobil od Združenih narodov, slabe tekoče stopnice in slab teleprompter,« se je pritožil Trump.

Ob koncu svojega skoraj enournega govora je spregovoril še o boju za kulturne vrednote, pri čemer je krščanstvo označil za najbolj preganjano religijo na svetu. Svetovne voditelje je pozval, naj zaščitijo meje svojih držav, svobodo govora, kulturo, tradicijo in versko svobodo.